كيفية حجز تذاكر جولة كانييه ويست 2026: المواعيد Ye World Tour والأسعار وكل ما تريد معرفته

يُعد كانييه ويست Ye واحدًا من أبرز نجوم الهيب هوب عالميًا ومع الإعلان عن جولة Ye World Tour 2026 يستعد عشاقه حول العالم لعام استثنائي مليء بالحفلات الحية

ورغم مشاركاته في العديد من المهرجانات والعروض الخاصة خلال السنوات الماضية فإن هذه الجولة تمثل أول جولة عالمية طويلة له منذ Saint Pablo Tour في عام 2016

لا تفوّت فرصة حضور حدث موسيقي تاريخي في هذا الدليل من GOAL نوضح لك كيفية حجز تذاكر جولة كانييه ويست 2026 بالإضافة إلى الأسعار وأماكن الشراء

متى تقام جولة Kanye West Ye World Tour 2026

فيما يلي مواعيد الحفلات المعلنة حتى الآن مع احتمالية إضافة المزيد من التواريخ خلال الفترة القادمة

التاريخ الملعب المدينة التذاكر 30 مايو ملعب أتاتورك الأولمبي إسطنبول احجز الآن 6 يونيو ملعب جيلريدوم أرنهم احجز الآن 11 يونيو ملعب فيلودروم مارسيليا احجز الآن 18 يوليو RCF أرينا ريجيو إميليا احجز الآن 30 يوليو ملعب ميتروبوليتانو مدريد احجز الآن

كيفية شراء تذاكر Kanye West 2026

تم طرح تذاكر Ye World Tour 2026 عبر مراحل بيع مسبق Presale والتي تتيح للجماهير فرصة الحجز المبكر قبل فتح البيع العام

ومع انتهاء أو اقتراب انتهاء معظم فترات البيع المسبق يُنصح بمتابعة الموقع الرسمي للجولة لمعرفة مواعيد الطرح العام

في حال نفاد التذاكر من المصادر الرسمية يمكنك اللجوء إلى منصات إعادة البيع مثل StubHub حيث تتوفر التذاكر ولكن بأسعار قد تكون أعلى

نصيحة احرص على الحجز مبكرًا لتجنب ارتفاع الأسعار أو نفاد التذاكر

كم سعر تذاكر Kanye West 2026

تختلف أسعار التذاكر حسب المدينة والموقع داخل الملعب وجاءت كالتالي

من 189 إلى 389 يورو أرنهم من 189 إلى 389 يورو

من 189 إلى 389 يورو مارسيليا من 170 إلى 650 يورو

من 170 إلى 650 يورو ريجيو إميليا من 125 إلى 659 يورو

من 125 إلى 659 يورو مدريد سيتم الإعلان قريبًا

تابع التحديثات باستمرار للحصول على أحدث الأسعار والتوفر

ماذا تتوقع من جولة Ye World Tour

لا يزال جمهور كانييه يتذكر خيبة الأمل بعد إلغاء Saint Pablo Tour في 2016 بسبب ظروف صحية لكن بعد انتظار دام عقدًا كاملًا يعود النجم العالمي أخيرًا إلى المسرح

بدأ كانييه مسيرته كمنتج موسيقي في شيكاغو وبرز اسمه لأول مرة من خلال ألبوم The Blueprint مع Jay Z في 2001 قبل أن ينطلق في مسيرته كمغنٍ

ألبومه الأول The College Dropout 2004 غيّر مفهوم موسيقى الهيب هوب وتبعه نجاح كبير مع ألبومات مثل

Late Registration 2005

Graduation 2007

808s and Heartbreak 2008

وقدم من خلالها أغاني أيقونية مثل Gold Digger وStronger

كما أثّر كانييه في جيل كامل من الفنانين مثل Drake وThe Weeknd إلى جانب نجاحاته في عالم الموضة

وفي 2024 حقق إنجازًا تاريخيًا مع أغنية Carnival ليصبح أول مغني راب يتصدر القوائم في ثلاثة عقود مختلفة

والآن مع إطلاق ألبومه الجديد Bully يستعد Ye لإشعال المسارح حول العالم في 2026

لماذا يجب أن تحضر حفل Kanye West