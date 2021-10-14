ما هي طرق شراء وأسعار مباراة النصر والوحدة؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة النصر والوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، الفئات والأسعار وأكثر

يستضيف نادي النصر، شقيقه الوحدة الإماراتي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، في مباراة هامة وقوية على ملعب مرسول بارك.

العالمي ضمن الوصول إلى ربع نهائي البطولة، بعدما تخطى عقب تراكتور الإيراني في ثمن النهائي بهدف دون رد، وسيريد الفريق السعودي مواصلة مشواره بنجاح وتحقيق اللقب الغالي.

على الجانب الآخر، الوحدة أقصى مواطنه الشارقة في دور الـ 16، بركلات الترجيح بعدما حسم التعادل بهدف لكل فريق الوقت الأصلي للمباراة.

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بالتأكيد ستكون مباراة منتظرة وقوية بين الفريقين، وإذا كنت ترغب في حضورها من الملعب، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة النصر والوحدة.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والوحدة؟

طرح نادي النصر تذاكر مباراة فريقه ضد الوحدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا عبر موقع مرسول بارك ، ولا توجد أي طريقة أخرى للحصول على مقعد إلا من خلاله.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والوحدة؟

يتحدد سعر تذكرة مباراة النصر والوحدة بحسب المدرج الذي يتواجد به المقعد، وتبدأ الأسعار من 69 ريال وحتى 9200 ريال.

السعر A (عوائل النصر) 201 ريال B (عوائل النصر) 86 ريال C (أفراد النصر) 69 ريال D (أفراد النصر) 81 ريال E (أفراد النصر) 109 ريال F (عوائل وأفراد النصر) 201 ريال G (عوائل وأفراد النصر) 219 ريال H (عوائل وأفراد النصر) 201 ريال I (أفراد النصر) 109 ريال J (أفراد النصر) 81 ريال K (أفراد النصر) 69 ريال L (أفراد وعوائل النصر) 86 ريال L (أفراد وعوائل الوحدة) 86 ريال M (أفراد وعوائل الوحدة) 201 ريال GALLERY LOUNGE SOUTH 1380 ريال GALLERY LOUNGE + 1553ريال GALLERY LOUNGE NORTH 1380 ريال SPORT LOUNGE SOUTH 1150 ريال PLATINUM LOUNGE 1840 ريال SPORT LOUNGE NORTH 1150 ريال MEMBERSHIP LOUNGE 3450 ريال THE TERRACE 9200 ريال

ما هي شروط حضور مباراة النصر والوحدة؟

هناك مجموعة من الاشتراطات التي يجب عليك اتباعها لحضور مباراة النصر والوحدة، وهي:

يلتزم حامل التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند شراء وإصدار التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها. يجب تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول. يسمح فقط بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكبر فقط دون غيرهم وذلك حسب حالتهم في تطبيق توكلنا. يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سوياً ويجب أن يتم تطبيق التباعد بينهم وبين بقية الأشخاص بما يضمن وجود مقعد واحد فقط. لسلامتك الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام المقاعد الغير مخصصه للجلوس، والالتزام بلبس الكمامة في جميع أرجاء الملعب. بعد الشراء، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

متى مباراة النصر والوحدة؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد الوحدة هو يوم السبت 16 أكتوبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:00مساءً بتوقيت السعودية، 5:00بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة النصر والوحدة؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والوحدة عبر مجموعة قنوات SSC على قمر عرب سات.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.