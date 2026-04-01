تذاكر العراق في كأس العالم 2026: التواريخ، الأسعار، وكل ما تريد معرفته

سواء كنت تخطط للسفر من الشرق الأوسط أو كنت مقيماً في أمريكا الشمالية، فإن تأمين التذاكر يتطلب سرعة التحرك وفهماً دقيقاً لآلية البيع. يقدم لك GOAL الدليل الكامل لأسعار التذاكر، مراحل البيع، وأكثر الطرق موثوقية لضمان تواجدك في المدرجات.

بعد انتظار دام 40 عاماً، عاد "أسود الرافدين" إلى المسرح العالمي! نجح المنتخب العراقي في حجز مقعده التاريخي في كأس العالم 2026 بعد مشوار بطولي في التصفيات، مما أشعل حماس ملايين المشجعين من بغداد إلى ديترويت. ومع وجود قاعدة جماهيرية عراقية ضخمة في الولايات المتحدة وكندا، من المتوقع أن تكون تذاكر مباريات العراق هي الأكثر طلباً في البطولة.

متى تقام بطولة كأس العالم FIFA 2026؟

تنطلق النسخة التاريخية من كأس العالم في 11 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو 2026. ولأول مرة، تستضيف ثلاث دول هي الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك البطولة بمشاركة 48 منتخباً.

مع زيادة عدد المنتخبات، سيشهد المونديال 104 مباريات موزعة على 16 مدينة مستضيفة، مما يعني فرصاً أكثر من أي وقت مضى للجماهير العراقية لمتابعة فريقها في مدن مثل بوسطن وفيلادلفيا وتورونتو.

ما هي مدن الاستضافة في كأس العالم 2026؟ الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل.

كندا: تورونتو وفانكوفر.

تورونتو وفانكوفر. المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري.

جدول مباريات العراق في دور المجموعات (المجموعة I) أوقعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة بجانب منتخبات قوية مثل فرنسا، السنغال، والنرويج. إليك تفاصيل المواجهات ومواقع الملاعب: التاريخ المواجهة الملعب (المدينة) التذاكر 16 يونيو 2026 العراق ضد النرويج ملعب جيليت (بوسطن) شراء التذاكر 22 يونيو 2026 فرنسا ضد العراق ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا) شراء التذاكر 26 يونيو 2026 السنغال ضد العراق ملعب BMO (تورونتو) شراء التذاكر

ماذا ننتظر من "أسود الرافدين" في مونديال 2026؟ يدخل المنتخب العراقي البطولة بروح معنوية عالية جداً بعد التأهل الملحمي. مع نجوم مثل أيمن حسين الذي كان هداف التصفيات، وعلي الحمادي الذي يتألق في الملاعب الإنجليزية، يمتلك العراق مزيجاً من الخبرة والشباب القادر على إحداث مفاجآت. المجموعة ليست سهلة بوجود بطل العالم السابق فرنسا، لكن الدعم الجماهيري سيكون العامل الحاسم. يُتوقع أن تمتلئ ملاعب بوسطن وفيلادلفيا وتورونتو بالأعلام العراقية، مما يجعل كل مباراة تبدو وكأنها في "ملعب جذع النخلة" بالبصرة.

كيفية شراء تذاكر العراق في كأس العالم 2026؟ يتطلب الحصول على تذاكر المونديال اتباع نظام الفيفا الرسمي، أو اللجوء إلى المنصات الموثوقة لضمان الحصول على مقعد في ظل نفاذ التذاكر السريع. 1. التذاكر الرقمية عبر الجوال في عام 2026، ستكون جميع التذاكر رقمية بالكامل. سيتم تسليم التذاكر عبر تطبيقات رسمية على الجوال، مما يلغي خطر ضياع التذاكر الورقية ويسهل عملية الدخول إلى الملاعب باستخدام المسح الضوئي السريع. هذه الطريقة تضمن لك "دخولاً بلا احتكاك" إلى أحدث الملاعب العالمية. 2. الأسواق الثانوية إذا لم يحالفك الحظ في قرعة الفيفا الرسمية، فإن منصات مثل StubHub هي البديل الأول للجماهير. توفر هذه المنصة بيئة آمنة لإعادة شراء التذاكر من مشجعين آخرين مع ضمان الفيفا لصحة التذاكر. يمكنك من خلالها مقارنة الأسعار واختيار المقاعد التي تناسب ميزانيتك، وهي مثالية للمباريات عالية الطلب مثل مواجهة العراق وفرنسا. 3. باقات الضيافة للراغبين في تجربة استثنائية، تتوفر تذاكر الضيافة التي تشمل مقاعد في مقصورات خاصة، وجبات طعام فاخرة، وأولوية الدخول. هذه الباقات متاحة الآن وتوفر ضماناً بنسبة 100% للحصول على تذاكر المباريات الكبرى دون انتظار القرعة.

أسعار تذاكر العراق في كأس العالم 2026 تتفاوت الأسعار بناءً على فئة المقعد وأهمية المباراة. إليك تقديراً للأسعار بناءً على بيانات الفيفا والأسواق الثانوية الحالية: مرحلة البطولة نطاق السعر التقديري (دولار أمريكي) دور المجموعات (تذاكر العراق) 60$ - 620$ دور الـ 32 105$ - 750$ دور الـ 16 170$ - 980$ نصف النهائي 420$ - 3,295$ المباراة النهائية 2,030$ - 7,875$ نصيحة الخبراء: تبدأ أرخص التذاكر (الفئة 3) من حوالي 60 دولاراً في مرحلة المجموعات. ننصح بالشراء المبكر لأن الأسعار في منصات إعادة البيع قد ترتفع مع اقتراب موعد البطولة.

ملاعب مباريات العراق وتفاصيلها سيخوض العراق مبارياته في ثلاثة من أفضل الملاعب في أمريكا الشمالية: ملعب جيليت (بوسطن): سعة 65,000 متفرج. ملعب عريق يتميز بقربه من المراكز التجارية الكبرى.

سعة 65,000 متفرج. ملعب عريق يتميز بقربه من المراكز التجارية الكبرى. ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا): سعة 67,000 متفرج. وجهة مثالية للعائلات العراقية المقيمة في الساحل الشرقي.

سعة 67,000 متفرج. وجهة مثالية للعائلات العراقية المقيمة في الساحل الشرقي. ملعب BMO (تورونتو): ملعب يتميز بأجوائه الحماسية القريبة من المدرجات، وهو القلب النابض لكرة القدم في كندا.