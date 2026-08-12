تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات 2026-27: أسعار تذاكر WSL، وباقات الضيافة، ومعلومات التذاكر الموسمية

مع حضور جماهيري قياسي في البطولة وتجاوز المشاهدات العالمية حاجز 400 مليون، امتد تأثير كرة القدم النسائية مباشرة إلى اللعبة المحلية.

ومع انطلاق موسم 2026/27 من دوري السوبر للسيدات برعاية Barclays (WSL)، بات اهتمام الجماهير والحضور في الملاعب أعلى من أي وقت مضى.

يستعرض GOAL كيفية تأمين تذاكر مباريات WSL لموسم 2026/27، بما في ذلك أماكن شرائها والأسعار التقديرية.

كيف تشتري تذاكر مباريات دوري السوبر للسيدات (WSL)؟

الطريقة الأكثر موثوقية والأوفر تكلفة لشراء تذاكر WSL هي مباشرة عبر بوابات التذاكر الرسمية الخاصة بالأندية.

ويُنصح بشدة بمتابعة مواقع الأندية بانتظام لمعرفة مواعيد طرح التذاكر وإتاحة العضويات.

تتوافر تذاكر المباراة الواحدة وباقات التذاكر الموسمية بسهولة لدى معظم أندية WSL، لكن الشراء المبكر يظل ضرورياً للمواجهات الكبرى، والديربيات المحلية، والمباريات التي تجمع فرق المنافسة على اللقب.

وتواصل مبادرات الملاعب الرئيسية تعزيز تجربة يوم المباراة في حملة 2026/27:

أرسنال للسيدات: سيخوض 100% من مبارياته الـ13 على أرضه في WSL على ملعب الإمارات، مع إتاحة التذاكر الفردية إلى جانب الباقات متعددة المباريات.

سيخوض 100% من مبارياته الـ13 على أرضه في WSL على ملعب الإمارات، مع إتاحة التذاكر الفردية إلى جانب الباقات متعددة المباريات. إيفرتون للسيدات: سيخوض مباريات WSL على أرضه في ملعب جوديسون بارك التاريخي، ما يخلق مقراً رئيسياً دائماً للنادي في ميرسيسايد.

سيخوض مباريات WSL على أرضه في ملعب جوديسون بارك التاريخي، ما يخلق مقراً رئيسياً دائماً للنادي في ميرسيسايد. تشيلسي للسيدات: سيستضيف أبرز المباريات على ملعب ستامفورد بريدج، إلى جانب مباريات مختارة على ملعب كينجزميدو.

سيستضيف أبرز المباريات على ملعب ستامفورد بريدج، إلى جانب مباريات مختارة على ملعب كينجزميدو. ليفربول للسيدات: سيقيم أبرز مواجهاته في الدوري على ملعب أنفيلد.

إذا نفدت المخصصات الرسمية للأندية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارات إعادة بيع بين الجماهير للمباريات ذات الطلب المرتفع. احرص على التحقق من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات دوري السوبر للسيدات؟

اطلع على متوسط أسعار التذاكر الموسمية وتذاكر يوم المباراة للبالغين للموسم المقبل 2025/26:

النادي التذكرة الموسمية تذكرة المباراة أرسنال 140 £ – 360 £ 13.50 £ – 90 £ أستون فيلا 80 £ – 110 £ 10 £ – 20 £ برمنجهام سيتي 75 £ – 95 £ 10 £ – 15 £ برايتون آند هوف ألبيون 95 £ – 120 £ 10 £ – 18 £ تشارلتون أثلتيك 75 £ – 95 £ 10 £ – 15 £ تشيلسي 70 £ – 130 £ 12 £ – 40 £ كريستال بالاس 80 £ – 100 £ 10 £ – 18 £ إيفرتون 100 £ – 120 £ 10 £ – 20 £ ليفربول 75 £ – 100 £ 10 £ – 25 £ لندن سيتي ليونيسز 85 £ – 110 £ 10 £ – 18 £ مانشستر سيتي 85 £ – 105 £ 14 £ – 35 £ مانشستر يونايتد 85 £ – 110 £ 12 £ – 25 £ توتنهام هوتسبير 90 £ – 125 £ 10 £ – 22 £ وست هام يونايتد 75 £ – 90 £ 10 £ – 18 £

كيف يمكنني مشاهدة أو بث مباريات دوري السوبر للسيدات؟

ستكون حملة WSL الجديدة الأولى ضمن اتفاق بث جديد يمتد لخمسة أعوام بين Sky Sports وBBC، والذي جرى الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي. ومن المفهوم أن Sky ستبث 90% من المباريات المباشرة.

يمكنك أيضاً متابعة كل الأحداث عبر NOW وتطبيق Sky Sports. وتُعد NOW خدمة بث فوري تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports، وكل بث Sports+ من Sky، وأكثر من ذلك بكثير. وهي تطبيق، لذا يمكن للعملاء التسجيل والبث فوراً عبر أكثر من 60 جهازاً. كما تمنح عضويات NOW Sports العملاء إمكانية الوصول إلى جميع بثوث Sky Sports+ المباشرة، إضافة إلى وثائقيات Sky Sports وإعادات مختارة وملخصات عند الطلب خلال فترة العضوية. وتأتي باقات العضوية المختلفة على النحو التالي: عضوية التوفير لمدة 6 أشهر (26 £ شهرياً، بحد أدنى 6 أشهر) وعضوية اليوم الواحد (14.99 £، دفعة واحدة). وتبدأ عضوية NOW Sports اليومية فور الشراء وتستمر لمدة 24 ساعة. كما توجد عضوية شهرية مرنة (29.99 £ شهرياً، لمدة 6 أشهر). ويمكنك الإلغاء في أي وقت.