مع حضور جماهيري قياسي للبطولة وتجاوز المشاهدات العالمية حاجز 400 مليون، امتد تأثير كرة القدم النسائية مباشرة إلى اللعبة المحلية.

ومع انطلاق موسم 2026/27 من دوري السوبر للسيدات برعاية باركليز (WSL)، بات اهتمام الجماهير والحضور في الملاعب أعلى من أي وقت مضى.

يستعرض GOAL لكم كيفية تأمين تذاكر مباريات دوري السوبر للسيدات لموسم 2026/27، بما في ذلك أماكن شرائها والأسعار التقديرية.

كيف تشتري تذاكر مباريات دوري السوبر للسيدات (WSL)؟

تظل الطريقة الأكثر موثوقية والأوفر تكلفة لشراء تذاكر WSL هي عبر بوابات التذاكر الرسمية الخاصة بالأندية مباشرة.

ويُنصح بشدة بمتابعة مواقع الأندية بانتظام للاطلاع على مواعيد طرح التذاكر وإتاحة العضويات.

تتوفر تذاكر المباريات الفردية وباقات التذاكر الموسمية بسهولة لدى معظم أندية WSL، لكن الشراء المبكر يظل ضرورياً للمباريات الكبرى، وديربيات المناطق، والمواجهات التي تجمع المنافسين على اللقب.

وتواصل المبادرات الرئيسية في الملاعب الارتقاء بتجربة يوم المباراة خلال حملة 2026/27:

أرسنال للسيدات: سيخوض 100% من مبارياته الـ13 على أرضه في WSL على ملعب الإمارات، مع طرح تذاكر فردية إلى جانب باقات متعددة المباريات.

سيخوض 100% من مبارياته الـ13 على أرضه في WSL على ملعب الإمارات، مع طرح تذاكر فردية إلى جانب باقات متعددة المباريات. إيفرتون للسيدات: سيخوض مبارياته البيتية في WSL على ملعب جوديسون بارك التاريخي، ما يرسخ مقراً رئيسياً دائماً على ميرسيسايد.

سيخوض مبارياته البيتية في WSL على ملعب جوديسون بارك التاريخي، ما يرسخ مقراً رئيسياً دائماً على ميرسيسايد. تشيلسي للسيدات: سيستضيف أبرز المباريات على ملعب ستامفورد بريدج إلى جانب بعض المباريات المختارة على ملعب كينغسميدو.

سيستضيف أبرز المباريات على ملعب ستامفورد بريدج إلى جانب بعض المباريات المختارة على ملعب كينغسميدو. ليفربول للسيدات: سيقيم أبرز مواجهاته في الدوري على ملعب أنفيلد.

إذا نفدت المخصصات الرسمية للأندية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارات إعادة بيع بين الجماهير للمباريات ذات الطلب المرتفع. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات دوري السوبر للسيدات؟

اطّلعوا على متوسط أسعار التذاكر الموسمية للبالغين وتذاكر يوم المباراة للموسم المقبل 2025/26:

النادي التذكرة الموسمية تذكرة المباراة أرسنال £140 – £360 £13.50 – £90 أستون فيلا £80 – £110 £10 – £20 برمنغهام سيتي £75 – £95 £10 – £15 برايتون آند هوف ألبيون £95 – £120 £10 – £18 تشارلتون أثليتيك £75 – £95 £10 – £15 تشيلسي £70 – £130 £12 – £40 كريستال بالاس £80 – £100 £10 – £18 إيفرتون £100 – £120 £10 – £20 ليفربول £75 – £100 £10 – £25 لندن سيتي ليونيسيس £85 – £110 £10 – £18 مانشستر سيتي £85 – £105 £14 – £35 مانشستر يونايتد £85 – £110 £12 – £25 توتنهام هوتسبير £90 – £125 £10 – £22 وست هام يونايتد £75 – £90 £10 – £18

كيف يمكنني مشاهدة أو بث مباريات دوري السوبر للسيدات؟

سيكون الموسم الجديد من WSL هو الأول ضمن اتفاقية بث جديدة لمدة خمس سنوات، تتقاسمها Sky Sports وBBC، والتي تم الاتفاق عليها في أكتوبر الماضي. ومن المفهوم أن Sky ستعرض 90% من المباريات المباشرة.

يمكنكم أيضاً بث كل الأحداث عبر NOW وتطبيق Sky Sports. وتُعد NOW خدمة بث فوري تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports، وكل بث Sky Sports+ والمزيد كثيراً. وهي تطبيق، لذا يمكن للعملاء التسجيل والبث فوراً عبر أكثر من 60 جهازاً. كما تمنح عضويات NOW Sports العملاء إمكانية الوصول إلى جميع بثوث Sky Sports+ المباشرة، إلى جانب وثائقيات Sky Sports وإعادات مختارة وملخصات عند الطلب ضمن فترة العضوية. وتأتي باقات العضوية المختلفة على النحو التالي: عضوية التوفير لمدة 6 أشهر (£26 شهرياً، بحد أدنى 6 أشهر) وعضوية اليوم الواحد (£14.99، دفعة لمرة واحدة). وتبدأ عضوية NOW Sports اليومية فور الشراء وتستمر لمدة 24 ساعة. وعضوية شهرية مرنة (£29.99 شهرياً، لمدة 6 أشهر). ويمكنك الإلغاء في أي وقت.

تُظهر مراجعة معلومات التذاكر الخاصة بكرة القدم النسائية في دوري الدرجة الأولى النمو التجاري السريع والارتفاع المتواصل في شعبية اللعبة المحلية. وإذا كنت تخطط لوضع رهانات على الفائز النهائي أو توقعات المباريات، فإن الاستفادة من عروض الترحيب تمنحك دفعة بداية ممتازة. اقرأ مراجعتنا المتخصصة لاكتشاف المكافآت التي يتم فتحها باستخدام رمز megapari الترويجي الخاص بنا.