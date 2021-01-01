تدعيم دفاعي .. ليفربول يقترب من إتمام صفقة الصيف الأولى

اللاعب محط طلب عديد الأندية

أشارت تقارير في إنجلترا إلى اقتراب ليفربول من إتمام صفقة الصيف الأولى بالتعاقد مع إبراهيما كوناتي، مدافع لايبزيج، الذي يحظى بإعجاب عديد الفرق في أوروبا.

وعانى الريدز من أزمة كبرى بالخط الخلفي هذا الموسم بسبب الإصابات التي ضربت جوي جوميز، فيرجيل فان دايك، وجويل ماتيب.

ماذا قيل؟

وقال الصحفي المشهور بجريدة "The Athletic" ديفيد أورنستين إن ليفربول في مراحل متقدمة بالمفاوضات لضم كوناتي.

وأضاف التقرير أن الصفقة لم تتم نهائياً بعد ولكن المفاوضات وصلت لمراحل تشارف النهاية لضم قلب الدفاع.

قيمة الصفقة

وبحسب أورنستين، سيدفع ليفربول قيمة الشرط الجزائي بعقد لاعب لايبزيج البالغة قيمته 40 مليون يورو.

اللاعب محط اهتمام عديد الأندية في القارة العجوز وليس فقط ليفربول، ولكن تم ربطه أيضاً بريال مدريد وبرشلونة.

من هو كوناتي

كوناتي، 21 عاماً، قلب دفاع فرنسي يلعب مع لايبزيج منذ 2017 قادماً من سوشو.

ومثل كوناتي فرنسا في الفئات العمرية، وصولاً إلى منتخب تحت 21 عاماً.

كوناتي بزغ نجمه بالموسمين الماضيين بالثنائية القوية التي كونها رفقة مواطنه دايوت أوباميكانو، والذي رحل بدوره لبايرن ميونخ بداية من الصيف القادم.

اقرأ أيضاً

برشلونة يتابع موهبة فلامنجو صاحبة الـ 70 مليون يورو ومنافسة برازيلية على ضمه!

هاري كين يثير الشكوك حول مستقبله في توتنهام: لا أعرف

صراع بين ريال مدريد وبرشلونة بسبب نجم الكرة الإسبانية المقبل