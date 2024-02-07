"تدريبات ريال مدريد السبب في إصابات أردا جولر!"

حماس الأتراك لنجمهم لا حدود له..

يؤمن الكثير من المتابعين الأتراك والمتخصصين في كرة القدم بالبلاد، أن سبب الإصابات المتكررة للنجم الأعسر الشاب أردا جولر هو نسق التمارين المرتفع في ريال مدريد.

الصحفي أكرم كونور قال لصحيفة "ريليفو": "الجميع في تركيا يعتقدون أن أردا سيكون أكثر نجاحًا، هناك الكثير من الآمال معقودة عليه، نعتقد أنه إذا أعطى أنشيلوتي فرصة لأردا، فسوف يستغلها جيدًا".

يقدم الصحفي محمد دومان وجهة نظر أخرى: "يونس إيمري كوناك، لاعب تركي آخر وقع مع برينتفورد من سيفاس سبور، أصيب أيضًا بعد عدة أسابيع من التدريب مع الفريق الإنجليزي. إصابته وإصابه جولر ليست محض صدفة، هناك فرق كبير بين التدريب في تركيا وباقي أوروباـ وقد أثر ذلك عليهما".

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لم يلعب جولر إلا 58 دقيقة إلى الآن مع ريال مدريد، الكثيرون في بلاده يطالبون بزيادة دقائق مشاركته، لأنه "اللاعب الأكثر موهبة في تركيا" وفقًا لوصفهم".

الكل يجمع على أن جولر سيقدم بطولة استثنائية على مستوى يورو 2024، خصوصًا مع الثقة الكبيرة التي يضعها المدرب فينتشنزو مونتيلا فيه.