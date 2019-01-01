تدريبات تأهيلية لعلي معلول في مران الأهلي

مباراة قوية بين الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تواجد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي المصري، في مران فريقه قبل ملاقاة الزمالك، السبت المقبل في قمة الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "برج العرب" مساء السبت المقبل.

وخاض معلول تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي الجماعي، الذي أقيم اليوم في ملعب "التتش" بالجزيرة، ليطمئن جماهير الفريق على جاهزيته للمواجهة المرتقبة.

ويسعى الأهلي في انتزاع قمة الدوري المصري أمام الزمالك، وتصدر الترتيب لأول مرة في الموسم الحالي، والذي يتصدره الزمالك منذ فترة.

وأشارت التقارير أن مدربا الأهلي والزمالك استعدا جيدًا للمواجهة وتحضير سيناريوهات عدة من أجل انتزاع الثلاثة نقاط الهامة في عمر الموسم.

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ويحتل الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، بينما يأتي الأهلي في مركز الوصافة برصيد 51 نقطة.