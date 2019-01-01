تدريبات الزمالك - رسالة جروس وتأهيل عنتر وعبد السلام

الزمالك يستعد لفريق نصر حسين داي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أجرى فريق نادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الأربعاء، في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة نصر حسين داي الجزائري، بكأس الكونفدرالية.

وشهدت تدريبات الزمالك، قيام السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، عقد جلسة مع اللاعبين قبل التدريبا، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة باللاعبين، الذي ينوي تطبيقها خلال التدريبات.

جروس طلب من اللاعبين التركيز وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وأكد لهم على أن الفترة المقبلة بمثابة عنق الزجاجة في المشوار الإفريقي.

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وأجرى الثنائي محمد عبد السلام ومحمد عنتر تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب، تحت إشراف أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد.

وركز الجهاز الفني لفريق المالك، على تدريب اللاعبين على بعض النواحي الفنية، بعد التدريبات البدنية.