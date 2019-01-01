تدريبات الأهلي - سليمان وعاشور يواصلان التأهيل ووحيد يشارك

محمود وحيد يشارك في تدريبات مستبعدي الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

شهدت تدريبات مستبعدي فريق النادي الأهلي من مواجهة الداخلية، انتظام محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق، بعد استبعاده من قائمة الفريق.

محمود وحيد يعاني من نزلة برد، تسببت في استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية والمقرر لها مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري.

وواصل وليد سليمان وحسام عاشور برنامجهما التأهيلي والعلاجي، كما بدأ محمد نجيب تدريبات الجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها بالركبة.

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محمد نجيب خاض تدريبات تأهيلية مائية في حمام السباحة، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، من أجل التعاقي من الإصابة.

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وأدى عمرو جمال برنامجًا تأهيليًا مكثفًا من الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الضامة، حيث أدى جلسة علاج طبيعي، ثبل أن يقوم بالجري حول الملعب.

عمرو جمال سيخضع لفحوصات مستمرة من أجل قياس درجة تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، لتحديد موعد عودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وشهدت تدريبات اللاعبين المستبعدين من مباراة الداخلية، مشاركة كلًا من: "محمود وحيد، أحمد علاء، وليد أزارو، باسم علي، رامي ربيعة، أحمد فتحي، عربي بدر، محمد شريف، صالح جمعة، إسلام محارب".