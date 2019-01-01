الانتقالات
الدوري المصري الممتاز

تدريبات الأهلي - جلسة لاسارتي وعودة جيرالدو وهشام محمد

التعليقات()
وليد أزارو دخل مرحلة جديدة من التأهيل
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أجرى فريق النادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، والمقرر لها يوم الأثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، وطلب من اللاعبين غلق صفقة الفوز على المقاصة والتركيز من أجل الاستمرار في تقديم العروض القوية خلال الفترة المقبلة.

تدريبات الأهلي شهدت تأدية اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية، وذلك بتدريبات بدنية متنوعة، للتخلص من الإجهاد والإرهاق.

هشام محمد لاعب وسط الأهلي، شارك في التدريبات الجماعية، بعد الغياب عنها بسبب الإصابة، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات.

اختيارات المحررين

الأنجولي جيرالدو شارك في التدريبات هو الآخر، بعد التخصل من الإصابة في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها مؤخرًا.

المغربي وليد أزارو بدأ في تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي، بعد الإصابة التي تعرض لها، حيث أدى تدريبات الجري حول الملعب ثم جلسة علاج طبيعي.

الموضوع التالي:
كوفاتش: سانشيز مستمر في بايرن ولا تعنني مشاكل باريس
الموضوع التالي:
تقارير: زيزو يقترب من الزمالك - والإعلان الرسمي خلال ساعات
الموضوع التالي:
سيميوني: لا أعرف مصير جودين وموراتا
الموضوع التالي:
يحدث في ميلانو | استفاقة ميلانيستا ونشاط مستقبلي إنتيريستا
الموضوع التالي:
صلاح يعود لمواقع التواصل الاجتماعي من خلال حملة دعائية
إغلاق