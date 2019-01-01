تدريبات الأهلي - جلسة لاسارتي وعودة جيرالدو وهشام محمد

وليد أزارو دخل مرحلة جديدة من التأهيل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أجرى فريق النادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، والمقرر لها يوم الأثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، وطلب من اللاعبين غلق صفقة الفوز على المقاصة والتركيز من أجل الاستمرار في تقديم العروض القوية خلال الفترة المقبلة.

تدريبات الأهلي شهدت تأدية اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية، وذلك بتدريبات بدنية متنوعة، للتخلص من الإجهاد والإرهاق.

إسلام صيام: رحلت عن بيراميدز بسبب رغبتي المشاركة في المباريات، ولأن سياسة النادي تعتمد على مشاركة اللاعبين الأعلى سعراً وكان هذا سبب رحيلي ✔️ pic.twitter.com/fhAFWqqs1p — جول مصر (@goaleg) January 25, 2019

هشام محمد لاعب وسط الأهلي، شارك في التدريبات الجماعية، بعد الغياب عنها بسبب الإصابة، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات.

الأنجولي جيرالدو شارك في التدريبات هو الآخر، بعد التخصل من الإصابة في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها مؤخرًا.

المغربي وليد أزارو بدأ في تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي، بعد الإصابة التي تعرض لها، حيث أدى تدريبات الجري حول الملعب ثم جلسة علاج طبيعي.