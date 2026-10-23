وكانت مروحية قد هبطت قبل ذلك في مقر تدريبات بايرن ميونخ بشارع زيبنر شتراسه. ولم تتوفر بعد معلومات إضافية أو تأكيد رسمي من النادي صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري الألماني.

عانى كومباني خلال الأيام الماضية من عدوى فيروسية. ولذلك غاب، من بين أمور أخرى، عن التدريب الأخير والمؤتمر الصحفي قبل مباراة دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال (2-2). لكنه عاد للجلوس على مقاعد البدلاء في أليانز أرينا خلال المباراة نفسها.

وقال كومباني عن ذلك: «بصفتك مدربًا، تريد دائمًا أن تفعل كل شيء. أصبت الأسبوع الماضي بفيروس شديد إلى حد كبير، وبالطبع لم أصغِ إلى جسدي، حتى قال لي جسدي في نهاية المطاف: توقف الآن!»