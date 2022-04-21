تدخل أضر ريال مدريد؟ بيكيه اشتكى إلى روبياليس من تقنية الفيديو!

التسريبات للمكالمات والرسائل بين جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لا تتوقف في الأيام الأخيرة.

التسريب الحالي يحمل خطورة غير تقليدية، بعد أن اشتكى بيكيه فيه إلى روبياليس بعدم احتساب ركلات جزاء لصالح برشلونة في الدوري الإسباني، وعدم العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في بعض اللقطات.

صحيفة "El Confidencial" الإسبانية نشرت اليوم، الخميس، تسريبًا صوتيًا جديدًا، اشتكى فيه بيكيه من التحكيم بعد مباراة برشلونة وريال سوسييداد في موسم 2019-20، قبل أربعة أيام فقط من مباراة "الكلاسيكو" ضد ريال مدريد.

ماذا حدث؟

لعب برشلونة ضد ريال سوسييداد في ملعب "أنويتا" في 14 ديسمبر 2019، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

بيكيه طالب بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، لكن حكم المباراة وحكام تقنية الفيديو لم يروا حدوث خطأ لصالح مدافع برشلونة.

علاوة على ذلك، جاء أحد هدفي ريال سوسييداد من ركلة جزاء، في لقطة كانت تشبه لقطة بيكيه.

ما هي تفاصيل التسريب؟

بعد المباراة، اتصل روبياليس ببيكيه، وكانت المكالمة على النحو التالي حسب التسريب.

بيكيه رد على تحية روبياليس قائلًا: "اللعنة، لقد أفسدوا الأمور اليوم".

ليرد رئيس الاتحاد الإسباني: "ماذا حدث، لم أر شيئًَا، ماذا حدث من تقنية فار؟".

ليقول مدافع برشلونة: "حسنًا، الحكم لم يقم باستشارة حكم الفيديو، وكانت ركلة جزاء واضحة جدًا، ولم يقل أي من أعضاء تقنية الفيديو أي شيء، كان يجب عليهم إخطار الحكم، خاصة بعد ركلة الجزاء في الشوط الأول".

ليرد روبياليس في محاولة للدفاع: "كلمة شرف لم أشاهد ما حدث. أنا في إشبيلية، حسنًا، هناك أيضًا تلفزيون في إشبيلية، لكنني لم أرها".

وأضاف: "إذا كان هناك شك في أنهم لا يذهبون للأفضل أو للأسوأ، وأنا أعلم أنهم لم يطلبوا أحدًا، ولكن الأمور أيضًا إما أن تكون واضحة جدًا أو أنها لا تدخل أيضًا".

واختتم: "لكن حسنًا، سأرى لاحقًا. مهلا، إذا ارتكبوا خطأ، أنت تعلم أنا في المنتصف ليس هناك رغبة في إيذاء أو إفادة أي شخص، كما تعلم".

ريال مدريد طالب بركلتي جزاء في الكلاسيكو!

بعد أربعة أيام من تلك المباراة، حل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة في "كامب نو"، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ريال مدريد طلب ركلتي جزاء خلال المباراة، واحدة بعد تدخل من إيفان راكيتيتش على فاران، والثانية ضربة من كليمون لونجليه لأحد اللاعبين.

واشتكى ريال مدريد عبر موقعه على الإنترنت من اللقطتين، بعد أن تجاهلهما الحكم هيرنانديز هيرنانديز تمامًا.

كما أعرب إميليو بوتراجينيو مدير العلاقات الخارجية في ريال مدريد عن شكواه بعد المباراة حيث قال: "إنه أمر مقلق أن حكم الفيديو المساعد لم يتدخل، اللقطتان كانتا واضحتين للغاية".

اقرأ أيضًا ..

أمل لمصر والجزائر؟ منافس قطر مهدد بالاستبعاد من كأس العالم

دائمًا يحطم الأرقام .. بنزيما أهدر ركلتي جزاء ودخل سجلات التاريخ!

دي ماريا يكرهه واجلبوه مع مبابي .. ردود الفعل على أداء حكيمي أمام أنجيه

