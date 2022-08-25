تخيل لو كان نيمار .. سخرية من "تمثيلية" هالاند ضد برشلونة

هل استحق ركلة جزاء أم كان يُمثل النرويجي؟

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعية بالسخرية من مهاجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند بسبب لقطة مثيرة للجدل في ودية برشلونة مع ناديه الأربعاء.

وتعادل البلوجرانا مع سيتي ودياً في "كامب نو" بثلاثة أهداف لكل جانب، ولم يسجل النرويجي حضوره تهديفياً ولكن شارك في المباراة.

ماذا حدث من هالاند وأثار الجمهور؟

ونجح مانشستر سيتي بخطف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء عقب ركلة جزاء سجلها رياض محرز، ولكن طريقة حصول الركلة هو المثير.

وتحصل هالاند على ركلة الجزاء عقب سقوطه بسبب عرقلة يفترض أن تكون حدثت مع أندرياس كريستينسن، مدافع برشلونة، ولكن الإعادات أظهرت غير ذلك.

وأظهرت الإعادات البطيئة للقطة مهاجم سيتي وهو ينظر خلفه، ثم يسقط أرضاً دون تلامس واضح مع المدافع الدنماركي، مما أثار حفيظة بعد الجماهير، وسخرية البعض الآخر.

ماذا قالت الجماهير بحق هالاند عقب لقطة ركلة الجزاء؟

وتعجب مشجع على تويتر من احتساب الركلة وقال إن هالاند يستحق ميدالية ذهبية على تلك السقطة، بينما قال آخر إنه يستحق الطرد وليس ركلة جزاء.

وذكر آخر أن تمثيلية هالاند تجعله يكره كرة القدم، وطالب آخرون بعقابه بسبب ذلك التصرف الذي وصفوه بالمشين، وتساءل آخر ماذا كانت ردة الفعل ستكون لو كان نيمار الذي قام بذلك التصرف.

يذكر أن جمهور "كامب نو" قابل دخول مهاجم بوروسيا دورتموند السابق إلى الملعب بعاصفة تصفيق أثناء إحماء الفريقين.