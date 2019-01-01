تخوف مغربي من إصابة نور الدين أمرابط

أمرابط أعلن عن توجهه نحو البرتغال لتشخيص إصابته

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تسبب نور الدين أمرابط، اللاعب المغربي في صفوف النصر السعودي، في إثارة مخاوف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، بعد تلقيه خبرًا بإصابته، للخضوع إلى فحوصات طبية جديدة.

أمرابط كان قد تعرض للإصابة خلال معسكر المنتخب المغربي الأخير، وعادت لتظهر مرة أخرى خلال منافسات الدوري السعودي رفقة النصر.

وبعد شعوره بألام خلال مباراة النصر والرائد، اقترح عليه مدربه روي فيتوريا الانتقال إلى البرتغال، لتشخيص حالته بوضوح.

نور الدين أمرابط: أشعر بالألم، ساسأفر إلى البرتغال لإجراء فحوصات طبية، أتمنى اللحاق بمباراة #الاتحاد المقبلة.📢 pic.twitter.com/mWBpRbgKjM — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 5, 2019

المنتخب المغربي أصبح يعاني من الكثير من الإصابات، بعد إصابة أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند الألماني، ويوسف النصيري لاعب ليجانس.

وغاب الثلاثي حكيم زياش وحمزة منديل وأمين حارث عن صفوف المنتخب المغربي الفترة الماضية، بسبب الإصابات المختلفة.

حوار جول - الحاج ضيوف عن أفضلية مصر للفوز ببطولة إفريقيا بسبب صلاح وخصومه الأصعب في مسيرته

رينارد يخشى أن يتكرر معه سيناريو قبل كأس أمم إفريقيا 2017، وذلك قبل انطلاق نسخة 2019 في مصر يونيو المقبل.