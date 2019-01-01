النتائج المباشرة
المغرب

تخوف مغربي من إصابة نور الدين أمرابط

التعليقات()
أمرابط أعلن عن توجهه نحو البرتغال لتشخيص إصابته
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تسبب نور الدين أمرابط، اللاعب المغربي في صفوف النصر السعودي، في إثارة مخاوف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، بعد تلقيه خبرًا بإصابته، للخضوع إلى فحوصات طبية جديدة.

أمرابط كان قد تعرض للإصابة خلال معسكر المنتخب المغربي الأخير، وعادت لتظهر مرة أخرى خلال منافسات الدوري السعودي رفقة النصر.

وبعد شعوره بألام خلال مباراة النصر والرائد، اقترح عليه مدربه روي فيتوريا الانتقال إلى البرتغال، لتشخيص حالته بوضوح.

المنتخب المغربي أصبح يعاني من الكثير من الإصابات، بعد إصابة أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند الألماني، ويوسف النصيري لاعب ليجانس.

اختيارات المحررين

وغاب الثلاثي حكيم زياش وحمزة منديل وأمين حارث عن صفوف المنتخب المغربي الفترة الماضية، بسبب الإصابات المختلفة.

حوار جول - الحاج ضيوف عن أفضلية مصر للفوز ببطولة إفريقيا بسبب صلاح وخصومه الأصعب في مسيرته

رينارد يخشى أن يتكرر معه سيناريو قبل كأس أمم إفريقيا 2017، وذلك قبل انطلاق نسخة 2019 في مصر يونيو المقبل.

إغلاق