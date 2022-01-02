"تخليت عن راحتي عندما انضممت إلى ريال مدريد!"

يعد النمساوي دافيد ألابا أحد أبرز نجوم ريال مدريد الإسباني في النصف الأول من الموسم، وأثبت سريعًا قدرته على التأقلم وقيادة دفاع النادي الملكي.

ألابا انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني في صفقة انتقال حر، ليصبح قائد دفاع النادي الملكي بعد رحيل سيرخيو راموس ورافاييل فاران.

وأجرى ألابا مقابلة مع صحيفة "Kurier" النمساوية، حلل خلالها فترته الأولى في ريال مدريد، وتاريخه الطويل مع بايرن ميونخ.

ماذا قال ألابا عن فترته الأولى في ريال مدريد؟

وقال ألابا في تصريحاته عن التأقلم مع زملائه في النادي الملكي: "كثيرون في غرفة ملابس ريال مدريد لا يتحدثون الإنجليزية، الأمر الذي يجبرني على التحدث بالإسبانية".

وأضاف مازحًا: "إجراء مقابلة باللغة الإسبانية سيكون شيئًا آخر".

وشدد ألابا على أن عام 2021 كان "مثيرًا للغاية بالنسبة له كشخص، وكان عامًا عاطفيًا وجميلًا، بسبب كل ما حدث له".

وتابع: "كنت أعرف أن التوقعات ستكون أكبر عند وصولي إلى ريال مدريد".

ماذا قال ألابا عن تاريخه مع بايرن ميونخ؟

واستعرض ألابا الفترة التي قضاها في النادي البافاري قائلًا: "إنه منزلي الثاني، لقد قضيت 13 عامًا هناك".

وأضاف: "كان لي دور مهم في النادي وفي الفريق، حتى أصبحت واحدًا من قادة الفريق، تعرفت على النادي والمدينة، وكان لي العديد من الأصدقاء في ميونخ".

واختتم ألابا: "ريال مدريد كان خطوة للأمام في مسيرتي، وكان يجب أن أتخلى عن راحتي للعب هناك".

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