تخفيض الرواتب؟ ألبا: جميع القادة تحت أمر برشلونة!

ألبا يعلن وقوف قادة برشونة خلف النادي..

كشف الظهير الأيسر لنادي برشلونة، جوردي ألبا، عن بعض التفاصيل الخاصة بموقف النادي الكتالوني بتخفيض رواتب لاعبيه في الفترة المقبلة لمواجهة الأزمة المالية الحالية.

حيث يمر البلوجرانا بضائقة مالية ترغمه على تخفيض أجور لاعبيه من أجل إيجاد التوازن المادي الذي يسمح له بمعالجة أوضاعه وإتمام التعاقدات الجديدة.

وتحدث ألبا في المؤتمر الصحفي لمواجهة منتخب بلاده ضد فريق جمهورية التشيك المقبلة، حول رأيه الخاص في تلك المسألة.

ماذا قال ألبا؟

أوضح جوردي ألبا أنه لا يمانع تخفيض راتبه، وأنه يضع أولوية النادي وأموره المالية فوق كل اعتبار.

وعندما سئل عن نيته هو وبقية القادة في برشلونة لتخفيض راتبهم قال: "لا شك في أننا سنلتزم بما يقوله النادي".

وواصل: "سيكون القادة الأربعة هنا للمساعدة، أنا على استعداد للمساعدة، مثل البقية، كل ما أريد التحدث عنه سيتم مباشرة مع النادي".

ماذا عن وضع برشلونة المادي؟

يمر فريق البلوجرانا بأزمة مادية في الوقت الحالي، جعلته في وقت سابق يخفض من أجور لاعبيه وخاصةً القادة جيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

يبدو أن الأمر يعود من جديد، حيث يرغب الفريق الكتالوني في إتمام تلك العملية مجددًا من أجل تحسين الوضع المالي الذي يتيح له التفاوض على صفقات جديدة وتسجيلها في القائمة.

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