تحويل شكوى الاتحاد ضد النصر إلى لجنة الاحتراف

الاتحاد قدم شكوى ضد النصر، ورئيس الاتحاد يحولها إلى الاحتراف.

قرر ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إحالة الشكوى الرسمية التي تلقاها من إدارة نادي الاتحاد، تجاه نادي النصر، إلى لجنة الاحتراف برئاسة جابر الجهني.

وكانت إدارة النصر قد قدمت شكوى رسمية للاتحاد السعودي، ضد نادي النصر، بسبب دخول مسؤوليه في مفاوضات رسمية مع لاعبين مرتبطين بعقد مع العميد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن شكوى الاتحاد تضمنت وصفًا شاملًا للوقائع والأحداث التي يدعيها، بالإضافة لتوجيه شكوى ضد إدارة النصر، وعبد الرحمن الحلافي المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأصفر.

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قرار المسحل بتحويل الشكوى إلى لجنة الاحتراف، جاء بحكم الاختصاص، لأنها الجهة المسؤولة عن عقود اللاعبين ومفاوضاتهم، فيما يحق للجنة إحالتها بعد ذلك لأي جهة مختصة بهذه الشكوى.

جاء ذلك بعدما أكدت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، على أنها ستتقدم بشكوى ضد إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، بسبب مفاوضة عدد من لاعبي الفريق.

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وكان الحلافي قد دخل في مفاوضات مع عدد من لاعبي الاتحاد، أبرزهم فهد المولد مهاجم الفريق، وفواز القرني حارس المرمى، من أجل ضمهما لصفوف العالمي بداية من الموسم المقبل.