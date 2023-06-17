تحول في القرار!.. برشلونة يحسم مستقبل قاهر ريال مدريد

أين يلعب هذا النجم في الموسم المقبل؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن مستقبل لاعب برشلونة فرانك كيسييه قد يتغير خلال الساعات القادمة.

وكان برشلونة قد قرر بيع كيسييه هذا الصيف، لكن من الواضح أنهم لن يطلقوا سراحه إلا بمبلغ مالي ضخم.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" هناك أندية مهتمة بضم نجم برشلونة مثل إنتر ميلان لكن النادي الإسباني لن يتخلى عن كيسييه إذا لم يتم الوصول إلى الرقم المطلوب وهو 35 مليون يورو، وغير ذلك سيتم الاحتفاظ به.

وحلل تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة وضع الفريق بالفترة المقبلة ووافق على مغادرة أنسو فاتي وفيران توريس وفرانك كيسييه.

وأكدت الصحيفة أن بسبب الوضع الاقتصادي لبرشلونة والحاجة إلى تخفيض الرواتب يجب رحيل بعض اللاعبين أو دمجهم، لكن الاستراتيجية في حالة كيسييه لن يتم تنفيذها إلا إذا كان الرقم المطلوب إدخاله مهمًا وهو أمر لم يحدث حتى الآن.

وتعلم إدارة برشلونة أنه لا يمكن أن يتم بيع اللاعبين بسعر قليل وأنه من الأفضل الاحتفاظ بهم بدلاً من رحيل لن يساعد في تسجيل لاعبين جدد وفي الوقت الحالي لا يرغب فاتي و فيران توريس في الرحيل وهناك تعقيدات ولكن مع كيسييه الوضع مختلف.

وحفز وصول ديكو هذا التغيير في الرأي ويعتبر كيسييه مصدر قوة للنادي وملف شخصي مختلف عن لاعبي خط الوسط في الفريق وبيعه بأقل من المتوقع يعني أن النادي سيكون لديه مساحة صغيرة جدًا لجلب لاعب أفضل منه.