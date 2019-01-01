تحليل | يوفيتش، "الرقم 9" المثالي لريال مدريد

المهاجم المنتظر في ريال مدريد ..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

مر عقد من الزمان منذ أن تعاقد ريال مدريد مع آخر مهاجم صريح "رقم 9" بانتقال كامل، والحديث هنا عن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة القادم في ذلك الوقت من ليون الفرنسي، وهذا الصيف يستعد ريال مدريد لجلب رقم 9 جديد.

بحسب تقارير صحفية مقربة من ريال مدريد، فإن المهاجم الصربي لنادي إينتراخت فرانكفورت، لوكا يوفيتش، هو الذي اختاره ريال مدريد لتعزيز هجومه في الموسم المقبل، وذلك بعد تقييم شامل للسوق من جانب إدارة الميرنجي.

عدة عوامل جعلت ريال مدريد يتجه نحو يوفيتش (21 عامًا)، أولها بكل تأكيد مستوياته الرائعة هذا الموسم مع فريقه، وسعره الذي قد يكون حوالي 70 مليون يورو، بالإضافة إلى استعداده للتعاقد مع النادي وعدم استخدام الأوراق الأخرى.

وفي حقيقة الأمر فريال مدريد إن ضم اللاعب، فقد اختار المهاجم الصحيح الذي يُكمل هجومه ويمنحه الفارق، وهذا ما سنشرحه.

مهاجم صندوق بامتياز

يوفيتش هو مهاجم صندوق بامتياز، أحرز هذا الموسم 25 هدفًا، وكل أهدافه من منطقة الجزاء، وهذا في حقيقة الأمر ما يحتاج إليه ريال مدريد.

في المواسم الأخيرة لكريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، كان على الورق يلعب كجناح أيسر في طريقة اللعب 4/3/3 أو كمهاجم صريح في طريقة اللعب 4/4/2 "دايموند" بجانب بنزيمة.

لكن رونالدو في حقيقة الأمر كان هو "المهاجم المُنهي الأول للهجمات من الصندوق"، لم يكن جناحًا كلاسيكيًا يركض على الطرف الأيسر فحسب ويحاول الاختراق. مارسيلو هو من كان أشبه بالجناح دائمًا بتقدمه المستمر مع تحرك رونالدو للصندوق.

بنزيمة نفسه "وهو المهاجم الصريح على الورق" كان يُخدم على رونالدو هو الآخر بتحركاته لخارج منطقة الجزاء لمنح رونالدو المساحات المطلوبة، وبات مهاجمًا خلاقًا أكثر منه مهاجمًا منهيًا، وهذا ما توضحه حتى ارتفاع حصيلة التمريرات الحاسمة لبنزيمة.

هنا مربط الفرس، بنسبة كبيرة سيقوم ريال مدريد بالتعاقد مع جناح أيسر، وشائعات عديدة تقول إنه إيدين هازارد.. المتبقي هو لاعب يقوم بنفس أدوار رونالدو "المنهي الرائع من داخل الصندوق" ولا يوجد أفضل من يوفيتش، صاحب نسبة الـ100% من أهدافه من الصندوق.

علامات تميزه

الشيء المميز في يوفيتش أنه معروف بالتسجيل بكل الطرق الممكنة ويجيد التسجيل بكلتا القدمين.

أهدافه الـ25 هذا الموسم تنقسم كالتالي، 14 بقدمه اليسرى، 8 بقدمه اليسرى، 5 بضربات رأس.

إضافة لذلك فاللاعب لديه لمسة إبداعية تتمثل في صناعته لـ6 أهداف، وهي نسبة جيدة للاعب رقم 9 صريح.



إلى جانب الأهداف يوفيتش لديه القدرة على صناعة الفرص. نحن لا نتحدث عن صناعة الأهداف الصافية أو الصعبة لكن عن التمريرات التي تصنع فرصًا خطيرة بعيدًا عن انتهائها داخل الشباك أو ضياعها. في هذا السياق يخلق 1.9 فرصة لكل مباراة و60% من تلك الفرص تكون فعالة.

الرأسيات ليست نقطة قوته لكنه لا يتجنب النزاعات الجوية، يشارك بمعدل 7 نزاعات في كل 90 دقيقة ويفوز بمعدل 2.4 نزاع في كل مباراة. أي أنه مهاجم "تارجت" أو محطة جيدة.

أين يتحرك؟

رغم أنه كما ذكرنا مهاجم رقم 9 مثالي، لكنه ليس كلاسيكي. الخرائط الحرارية الخاصة باللاعب تقول بأن اللاعب يتحرك بمناطق مختلفة فوق أرضية الميدان مع التركيز على قوس منطقة الجزاء والجانب الأيسر (على غرار رونالدو).

عادة ما يعود الى الخلف ليستلم الكرات بالتحديد الى منتصف الملعب لينطلق بعدها للأمام في سباق مع الكرة.

كل ما قدمه يوفيتش في البوندسليجا حتى الآن

