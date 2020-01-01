تحليل | هذا ما حذر منه كومان، وبرشلونة يفتقد شخصية الكبار

أبرز النقاط الفنية لسقوط برشلونة أمام ألافيس

سقط برشلونة مرة أخرى في الدوري الإسباني ومجددًا فشل رونالد كومان في العودة من التأخر في النتيجة، وهو الأمر المتكرر في كل المباريات التي لم يحقق فيها النادي الكتالوني الانتصار.

برشلونة بدأ بالرسم التقليدي ولكن بوسكيتس عاد إلى المحور بجانب دي يونج وبيدري لم يبدأ أساسيًا لكن تواجد فاتي على الرواق الأيسر وديمبيلي في الجهة اليمنى وميسي وجريزمان في العمق.

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أما ألافيس فلعب بطريقة ماشين المعتادة برسم 3-5-2 الذي يتحول إلى 5-3-2 في الحالة الدفاعية، واستطاع البلوجرانا في البداية اللعب على الثغرات لكن رعونة فاتي وميسي في إنهاء الهجمات حرمت برشلونة من التقدم.

نيتو يكرر الخطأ ذاته للمباراة الثالثة على التوالي، الأولى ضد ريال مدريد في هدف مودريتش، ثم هدف موراتا الأول مع يوفنتوس الذي أنقذه منه راية التسلل، واليوم بخطأ ساذج يتحمل اللوم الأكبر عليه بجانب جيرارد بيكيه.

نيتو لا يشبه أبدًا تير شتيجن ولا يستطيع الخروج بالكرة من تحت الضغط ولذلك كل المنافسين يفكرون دائمًا وأبدًا في الضغط عليه ومحاولة قطع الكرات، وفي العادة ينجحون.

بعد تأخر كومان في النتيجة، أجرى التغييرات المعتادة، كان جريئًا بإخراج لونجليه وإشراك دي يونج في الدفاع لكن الفريق عانى كثيرًا في الحالات الهجومية والحسم.

أزمة برشلونة في حسم الفرص تكررت كثيرًا، ويبدو أنّ غياب المهاجم رقم 9 الحاسم أمام المرمى القادر على خلخلة الدفاع غير موجود، وبالتالي يجد ألافيس نفسه مرتاحًا نوعًا ما.

التسرع وأزمة القرار الأخير لبرشلونة لا تزال متكررة وهو ما يعني أنّ الفريق افتقد جزءً كبيرًا من هدوءه وربما يعود ذلك إلى تأخر الفريق في ترتيب الليجا.

برشلونة مجددًا لا يستطيع العودة حينما يتأخر في النتيجة، وهي أزمة نفسية وفنية تحتاج من كومان مجهودًا جبارًا لإخراج الفريق منها.