تحليل | ميسي لا يحتاج أن يلمس الكرة لمساعدة برشلونة

ما هي أهم النقاط الفنية في مباراة برشلونة وريال بيتيس بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني؟

حقق فريق برشلونة فوزًا بشق الأنفس اليوم أمام نظيره ريال بيتيس في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

المباراة شهدت غياب ميسي عن بدايتها وهو ما أثار مخاوف جماهير برشلونة، بالأخص بعد أن خرجت أنباء أكدت إصابة النجم الأرجنتيني.



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فيما يلي نستعرض سويًا أبرز النقاط الفنية في تلك المباراة:

نظرة على التشكيل

فجر المدرب الهولندي رونالد كومان مفاجأة قوية للغاية عندما أعلن عن تشكيل برشلونة لمواجهة اليوم وأخرج القائد ليونيل ميسي منه.

جاء هذا بعد أيام من ارتفاع موجة الانتقادات الموجهة لليونيل ميسي بعد بدايته المتواضعة تهديفيًا هذا الموسم وقلة الأهداف التي سجلها حتى الآن.

التشكيل جاء كالتالي:

تير شتيجن

ألبا - بيكيه - لونجليه - روبيرتو

بيدري - بوسكيتس - دي يونج

فاتي - جريزمان - ديمبيلي

لغز بوسكيتس وروبيرتو

لا يزال المدير الفني لفريق برشلونة يصر على الدفع بالثنائي سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو أساسيان في تشكيل الفريق بالرغم من الهبوط الواضح في مستوى كل لاعب.

روبيرتو حتى ليس ظهير أيمن صريح منذ أن بدأ لعب كرة القدم، والآن أصبح برشلونة يملك شاب بمستويات أكثر من طيبة مثل سيرجينيو ديست فلماذا عدم الاستعانة به؟

كذلك الحال بالنسبة لبوسكيتس الذي نال العمر منه، لا شك أن تاريخ يشفع له الكثير، لكن استمراره أساسيًا للمزيد من الأسابيع سيكتب شهادة وفاته في برشلونة.

انسيابية أكبر

ظهر فريق برشلونة في حالة انسيابية أكبر بالتحديد في خط الهجوم الذي كان سريعًا في التحضير وإنهاء الهجمات على غير العادة.

ربما كان غياب ميسي وعدم حاجة الفريق لجعل كل كرة تمر من خلاله مفعول السحر في تلك النقطة تحديدًا.

كذلك أظهر الثلاثي الأمامي تفاهمًا واضحًا في الدقائق الأولى من المباراة تراجع تدريجيًا بمرور الوقت.

الخريطة الحرارية لأنسو فاتي

تحرر اللاعبين وشارع روبيرتو

كما قلنا، تحرر نجوم برشلونة وأصبح تمرير كل كرة عبر ليونيل ميسي ليس ضرورة لوجوده على مقاعد البدلاء.

انعكس ذلك بشكل واضح على تحرر نجوم الفريق الذين تحركوا في كل مكان في الملعب وأولهم أنطوان جريزمان الذي لا يزال لا يمر بأفضل أحواله.

تراجع رتم الفريق بشكل تدريجي بطبيعة الحال ورأى الجميع المشكلة الدفاعية في صفوف برشلونة في جانب سيرجي روبيرتو، والتي جاء منها هدف التعادل لريال بيتيس في الشوط الأول، والهدف الثاني الذي قلص الفارق.

دور بيدري في الربط

قدم الشاب بيدري دورًا هامًا للغاية في الربط بين خطوط نادي برشلونة، بالتحديد بين خطي الوسط والهجوم.

تمتع النجم القادم من لاس بالماس برؤية رائعة صنع من خلالها عدة فرص خطيرة أبرزها تلك الخاصة بأنطوان جريزمان.

بيدري قدم أدوارًا لم يكن يقدمها سوى ليونيل ميسي، ذلك قبل نزول الأرجنتيني في الشوط الثاني.

ميسي لا يحتاج للمس الكرة لمساعدة برشلونة

ثلاث دقائق فقط هي كل ما احتاجه ليونيل ميسي ليبرهن لمدربه الهولندي رونالد كومان على ضرورة وجوده في أرض الملعب.

كومان دفع بميسي بين الشوطين وأخرج أنسو فاتي الذي حصل على بطاقة صفراء وتراجع مستواه بشدة بنهاية الشوط الأول، كما تعرض لضربة قوية في الكاحل.

لم يلمس ميسي الكرة العرضية التي لعبها جوردي ألبا وأودعها جريزمان في المرمى معلنًا عن الهدف الثاني لبرشلونة، لكنه لعب الدور الأهم في الهدف عندما سحب دفاع بيتيس كاملًا ومعهم كلاوديو برافو وترك جريزمان أمام المرمى الخالي.



