تحليل| مانشستر يونايتد وتشيلسي.. نتائج غير حقيقية

سحق مانشستر يونايتد ضيفه تشيلسي بأربعة أهداف نظيفة في ختام الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة لا تعكس حقيقة نصفها الأول إطلاقاً، ضاربة إنذارات الخطر لدى الطرفين الفائز والخاسر، حتى وإن كان يحق لكل محب ليونايتد أن ينتشي تمام النشوة بتلك الرباعية.

تملك تلك المباراة أهمية تفوق أهميتها الطبيعية بكونها صدام بين كبيرين من الستة، فهي محطة رئيسبة لتحديد طريق هذا الموسم، فعلى أحد الأطراف لدينا مدرب قضى نصف الموسم الماضي في أولد ترافورد بالفعل وبعد سوق انتقالات مثير للتفاؤل في بدايته ومخيب للغاية في نهايته.

على الطرف الآخر لدينا مدرب قليل الخبرة بدوره أيضاً، يخوض خطوته الرسمية الأولى كمدرب للبلوز، في وقت حُرم خلاله النادي من دخول سوق الانتقالات أصلاً، وبالتالي اضطر للعمل بما يملك وما استرده من معارين.

دفاع سولشار لم يجلب أي مفاجأة، الثنائي الجديد وان بيساكا وماجواير يتجاوران مع لينديلوف وشو. الهجوم أيضاً لم يكن مفاجئاً إلى تلك الدرجة، فوجود راشفورد في العمق ومارسيال يساراً ولينجارد تحت المهاجم هي أمور اعتدناها على الورق، مع تبادل راشفورد ومارسيال للطرف والعمق بشكل متكرر، ما لم نعهده هو البداية بأندرياس بيريرا يميناً.

من هنا تحديداً بدأ العبث النسبي، فخط وسط الشياطين الحمر لا يملك قاطعاً للكرات، في إشارة واضحة لنية سولشار بتطويع مكتوميناي لهذا المركز.

الإنصاف هنا يُلزم التذكير بكم الانتقادات التي لاقاها جوزيه مورينيو كلما حاول إشراك بول بوجبا في هذا المركز على وجه التحديد، كونه يحد من خطرته الهجومية، ناهيك عن كون بوجبا لا يحب التقيد بكل تلك الواجبات الدفاعية، أنت لا تجعل الأمور أسهل حين تشركه هنا بجوار لاعب لا يزال يحاول التعود أصلاً، هذا لا يفيد أحداً.

على الجهة المقابلة كشف فرانك لامبارد عن غالبية معالمه بوضوح، بإقرار 4-2-3-1 وبوجود ميسون ماونت رفيق فترة ديربي كاونتي في مركز صانع الألعاب، لدرجة نقل روس باركلي إلى اليسار، على يمينه بيدرو وأمامهم تامي أبراهام الذي كنا قد تلقينا رسالة واضحة بشأنه منذ ارتدائه للقميص رقم 9.

قد تكون هناك صعوبات كبيرة قد نجمت فعلياً عن عدم جاهزية نجولو كانتي، وهو ما حاول تعويضه لامبارد بثنائية جورجينيو وكوفاسيتش، أيضاً الحياة بدون ديفيد لويز لم تبدُ بهذا السوء، فهي تفتح الطريق أمام كرت زوما وأندريس كريستنسن برفقة أنتونيو روديجير، فيما يبدو أن ماركوس ألونسو قد فقد موقعه على اليسار لحساب إيمرسون.

وتماماً كما أنبأت قائمة مانشستر يونايتد، الشياطين الحمر لعبوا على رد الفعل أغلب فترات الشوط الأول، فيما أظهر لامبارد نسخة مباشرة وشرسة من البلوز، ولكن بلا أهداف. في وجود جورجينيو وكوفاسيتش ضد مكتوميناي وبوجبا في دائرة الوسط، يبدو من الواضح لماذا جاوز استحواذ البلوز 60% في نصف الساعة الأول، فثنائية يونايتد لا تعرف لوضع للتناغم والأدوار الواضحة أي طريق.

ولكن لأنها دائماً أبداً لعبة التفاصيل، ارتطمت كرة أبراهام بالقائم والتي كان من الممكن أن تغير وجه المباراة تماماً، فيما ارتكب زوما خطأ كلف الفريق ركلة جزاء سجل منها ماركوس راشفورد هدف التقدم، بتلك البساطة حقاً. كيف ضاعت بقية فرص البلوز؟ هذا ما لا تسأل عنه سوى الرعونة قبل سوء الحظ أو غياب التوفيق.

في الشوط الأول تم تسجيل 10 حالات لفقدان الاستحواذ، 9 منها ليونايتد وواحدة فقط لتشيلسي، هذه ليست المشكلة، المشكلة أن بوجبا وحده يملك نصف الإجمالي (5 مرات)، في إشارة واضحة لمدى تأقلمه مع هذا الدور من جانب، ولعدم مواتاة حالته المزاجية من جانب آخر، قد يكون لا يزال مشغولاً بفكرة الرحيل، أو لا يريد اللعب في هذا المركز، أو كلاهما، نحن نعرفه بما فيه الكفاية.

أما فيما يخص منظومة ضغط البلوز، فقد لمع فيها ماونت لأول وهلة، حيث نجح في 3 تدخلات من أصل 4 بالشوط الأول، ملتزماً بكافة أدواره على أتم وجه ممكن، فيما ظهرت كل آثار غياب كانتي على جورجينيو بالتحديد، الذي تعرض للمراوغة في 3 مناسبات من أصل 4 محاولات للتدخل.

وصلنا إلى الدقيقة 60، ورغم إجادة باركلي إلا أن الجناح كان بحاجة للمزيد من النشاط وبالتالي جاء بيوليسيتش، لا يزال تشيلسي هو الأفضل، ولكن ما قيمة الأفضلية بدون التسجيل؟ هبت رياح البلوز فلم يغتنمها، ولكن حين هبت رياح يونايتد، كانت أكثر من كافية للكشف عن أسوأ ما يواجهه لامبارد الآن: مشهد الرقابة الدفاعية المهترئ في لقطة الهدف الثاني بخطأ مشترك بين أزبيليكويتا وكيبا لا يتحمل منه كريستنسن إلا القليل في محاولة فاشلة للاعتراض.

نحن لا نعلم الكثير عن الهدف الثالث، فقد فوجئنا براشفورد ينفرد من منتصف الملعب تقريباً عقب دقيقتين من الهدف الثاني ليسجل الثالث وتنتهي المباراة عملياً قبل نهايتها بثلث من الساعة، فقد تشيلسي الثقة والإيمان وبالتالي التماسك، أثناء انشغال لامبارد بسحب أبراهام وإفحام جيرو.

So yeah, this happened...



▪️ Replaces @AndrinhoPereira to a great reception

▪️ Scores via a deflected strike just moments later



INSTANT. IMPACT! #MUFC #MUNCHE pic.twitter.com/OPXmntCEO5