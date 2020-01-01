تحليل | مانشستر يونايتد وتشيلسي .. أنت جبان وأنا أكثر جبنًا

أبرز النقاط الفنية من مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

لا يوجد أسوأ في كرة القدم لأي مشجع من خروج المباراة التي عول عليها الكثير من أجل الحصول على بعض المتعة دون تسجيل أي أهداف.

ذلك بالتحديد هو ما شاهدناه اليوم في لقاء مانشستر يونايتد أمام نظيره تشيلسي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

فيما يلي نستعرض لكم أبرز النقاط الفنية من تلك المباراة التي أقيمت على أولد ترافورد وأنتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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نظرة على تشكيل تشيلسي

دخل الضيوف المباراة بطريقة 3-4-2-1 وحاول فرانك لامبارد الاعتماد على أفضل العناصر التي يملكها في البلوز.

وجاءت تشكيلة تشيلسي كالتالي:

ميندي

زوما - سيلفا - أثبيليكويتا

تشيلويل - كانتي - جورجينيو - جايمس

بوليسيتش - هافيرتس

فيرنر

نظرة على تشكيل مانشستر يونايتد

كما كان الحال بالنسبة للامبارد الذي عانى من الكثير من الضغوط أراد أولي جونار سولشاير خوض اللقاء دون مغامرات كبيرة في التشكيل وبطريقة 4-2-3-1.

بدأ مانشستر يونايتد اللقاء كالتالي:

دي خيا

شاو - ماجواير - لينديلوف - بيساكا

ماكتوميناي - فريد

جايمس - فرنانديش - جايمس

راشفورد

الخوف يقود الفريقين

كانت السمة الأساسية لتلك المباراة هي الخوف، كلا الفريقين لم يكن يريد أن يتعرض للهزيمة بالأخص بعد النتائج المتذبذبة لكلاهما منذ بداية الموسم.

المبادرة غابت طوال المباراة، يكفينا أن نقول أن أول الفرص التي من الممكن أن يطلق عليها فرصة جاءت في الدقيقة الـ 36 من عمر المواجهة.

لكم أن تتخيلوا أن الشوط الثاني لم يشهد ولا محاولة على مرمى الفريقين طوال 45 دقيقة إلا في الدقيقة الاخيرة عن طريق راشفورد.

تشيلسي لا يحاول أي شيء

ربما ظهر مانشستر يونايتد مبادرًا أكثر من تشيلسي في بعض اللمحات خلال المباراة، بالرغم من أنه لم يكن أفضل كثيرًا من البلوز.

لكن الجانب المقابل الخاص بكتيبة فرانك لامبارد غابت تمامًا طوال المباراة فلم يحاول نجوم البلوز على مرمى دافيد دي خيا سوى مرة وحيدة بين القائمين والعارضة.

لامبارد الجبان

لامبارد كان متحفظًا بشكل مبالغ فيه طوال المباراة، وربما احترم مانشستر يونايتد أكثر من اللازم فذلك الفريق هو نفسه الذي خسر بالستة والتلاتة أمام توتنهام وكريستال بالاس.

المدرب الإنجليزي خشى حتى عندما جاء وقت التبديلات أن يقدم على أي مغامرة فقام بتبديلات معتادة ومتوقعة وبدل مهاجم بمثله وجناح بآخر.

غياب البناء الأزرق

ربما كان مانشستر يونايتد أفضل قليلًا في ذلك الجانب الخاص بالسيطرة على الكرة والتحرك بها والخروج بها من الخلف.

لكن عندما نتحدث عن تشيلسي لم نر للبلوز أي ملامح نجاح في ذلك الجانب من المباراة، وكان الخروج بالكرة من الخلف متواضعًا للغاية.

لقطات بسيطة استطاع خلالها تشيلسي الخروج بالكرة من الخلف، ليس فقط لسوء البلوز لكن لأن الشياطين الحمر ضغطوا بشكل جيد في الأمام أيضًا.

القليل من التحسن

خلال الربع ساعة الأخيرة من المباراة شاهدنا رغبة فردية من اللاعبين في تحسين الأمور دون تدخل تكتيكي واضح من الثنائي أولي جونار سولشاير وفرانك لامبارد.

التحسن لم يكن كافيًا فكلا الفريقين غلبت عليهما المخاوف، وكان صعود عناصرهم للهجوم بحساب خوفًا من هجمات الخصم المرتدة، ففشلت كل المساعي للشباك.