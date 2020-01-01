تحليل | ليفربول ومانشستر يونايتد .. لن تسجل في شباكنا أبدًا

تعرف على أبرز النقاط الفنية في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بالجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

حل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا على نظيره ليفربول اليوم على ملعب أنفيلد ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي .

لقاء اليوم شهد تفوق كامل للمدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على نظيره أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد.

في الأسطر المقبلة سنستعرض سويًا أبرز النقاط الفنية في المباراة بعد لحظات من نهايتها:

نظرة على التشكيل

بدأ المدرب أولي جونار سولشاير المباراة برباعي خلفي على الورق لكن في الواقع استعان بثلاثة قلوب دفاع وجاءت تشكيلته كالتالي:

دي خيا

بيساكا، ليندليوف، ماجوير، شاو، ويليامز

ماتيتش، فريد، أندريس، جايمس

مارسيال

أما المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول فبدأ بتشكيلة معتادة بأقوى عناصره باحثًا عن فرض أسلوبه المعتاد بالضغط على الخصم وتقديم كرة القدم التي حبها، وجاءت التشكيلة كالتالي:

أليسون

أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون

هندرسون، فينالدوم، تشامبيرلين

صلاح، فيرمينو، ماني.

أفكار سولشاير

المدرب الذي جاء بشكل طاريء لمانشستر يونايتد قبل أكثر من عام بقليل أراد التصدي لليفربول عن طريق منع سرعات الفريق وأهم عناصره من الحصول على الكرة بأريحية.

نفذ سولشاير ذلك عن طريق وضعه لثلاثي دفاعي لكن في الواقع لم يساعد ذلك الفريق أبدًا فحالة ليفربول كانت أفضل من أن يوقفهم دفاع مانشستر يونايتد.

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بالإضافة لذلك أراد بجانب غلق الطرق دفاعيًا أمام ليفربول أن يستغل الاندفاع الخاص بأصحاب الأرض في الهجمات المرتدة لكن ذلك لم يسفر سوى عن فرصة وحيدة في نهاية الشوط الأول ومثلها مع بداية الشوط الثاني.

مشاكل مانشستر يونايتد الدفاعية

عانى مانشستر يونايتد من العديد من المشاكل الدفاعية خلال الشوط الأول من المباراة كادت أن تكون كفيلة بحسم اللقاء في الشوط الأول لولا سوء حظ ليفربول.

عانى نجوم الدفاع في ليفربول من سوء تمركز واضح وتعامل سيئ مع الكرات التي وصلت لهم خلال أول 60 دقيقة من عمر المواجهة.

بالإضافة لذلك انهار دفاع مانشستر يونايتد تحت ضغط الثلاثي الأمامي لليفربول بسهولة في العديد من المرات، كما ظهرت مساحات كبيرة على الأطراف سمحت لليفربول بزيادة سيطرته على المباراة.

تحسنت الأمور في النصف ساعة الأخيرة من المباراة وظهر دفاع مانشستر يونايتد أكثر قوى وصلابة في مواجهة أمواج الهجوم الخاص بأصحاب الأرض.

غياب الوسط والهجوم

عانى مانشستر يونايتد كذلك من غياب لاعب وسط الملعب الذي يستطيع الخروج بالكرة فوجد نفسه يخسر الكرات التي يفوز بها بشكل فوري لصالح ليفربول من جديد.

وجود لاعب مثل بول بوجبا على سبيل المثال في أفضل حالاته كان ليغير من ذلك الواقع، لكن الفرنسي بعيد عن المباريات بسبب الإصابة وحتى في وجوده فحالته غير مضمونه، والفريق لا يملك البديل المناسب.

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وفي الوقت نفسه ظهر تأثير غياب ماركوس راشفورد الذي قد تصل فترة غيابه لثلاثة أشهر، فلم ينجح مارسيال أمام المرمى في أكثر من مناسبة وظهر بعيدًا عن المستوى المطلوب لمهاجم الشياطين الحمر.

ليفربول السريع

في مواجهة اليوم ظهر ليفربول شرسًا وكشر عن أنيابه بشكل مبكر ونجح في التسجيل من كرة ثابتة، لكنه امتلك فرصًا عديدة للتسجيل في حالات أخرى.

أبرز وأهم تلك الفرص كانت من الضغط العالي على دفاعات فريق مانشستر يونايتد، والذي نفذه الثلاثي الأمامي ببراعة ومن خلفهم فينالدوم وتشامبرلين وهندرسون.

ذلك الضغط منح ليفربول سرعة كبيرة في استعادة الكرات المفقودة وجعل مانشستر يونايتد هو الطرف الأقل استحواذًا عليها طوال أحداث المباراة.

الكل يدافع

في مواجهة اليوم شاهدنا مساهمة دفاعية من كل عناصر ليفربول أثناء امتلاك مانشستر يونايتد للكرة في تلك الدقائق القليلة التي حظى خلالها الشياطين الحمر بالأمر.

في بعض الحالات وجدنا 11 لاعب من ليفربول خلف الكرة عندما كان الفريق يخسرها، من ضمنهم محمد صلاح وماني وفيرمينو الذين كانوا يقومون بواجبات دفاعية مبكرة في العديد من الأوقات بنصف ملعب مانشستر يونايتد.

تلك الوحدة الدفاعية كانت هي حالة ليفربول طوال المباراة في الهجوم كذلك، فعندما كانت الكرة في أقدام نجوم ليفربول خلال أول 45 دقيقة كنا نشاهد دفاع الريدز في نصف ملعب الضيوف يبحثون عن الفرصة للتسجيل.