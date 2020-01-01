تحليل .. ليفربول لم يعد من العطلة وأرتيتا يتفوق على كلوب

لهذه الأسباب حصد آرسنال لقب الدرع الخيرية

حقق ميكيل أرتيتا اللقب الثاني له مع آرسنال بالفوز بالدرع الخيرية على حساب ليفربول، ليؤكد المدرب الإسباني أنّ فوزه في لقاء الدوري الموسم الماضي لم يكن بالحظ أو المفاجأة.

ليفربول لعب المباراة بالتشكيل الأفضل، فقط أرنولد هو الذي غاب عن المشاركة الأساسية، أما آرسنال فغاب عنه أكثر من لاعب مثل نيكولاس بيبي ولاكازيت والحارس لينو كما شارك محمد النني أساسيًا في أول مباراة له بعد العودة.

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لعب أرتيتا المباراة بخطة 3-4-3 بوجود كيران تيرني في قلب الدفاع بجوار لويز وهولدينج مع وجود هيكتور بيليرين ومايتلاند فإنّ الخطة تتحول إلى 5-3-2 في الحالة الدفاعية.

ليفربول كان الأكثر استحوذًا لكنه لم يكن في أفضل أحواله حتى على المستوى الذهني، وارتكب اللاعبون العديد من الأخطاء، ويكفي أن نرى فان دايك يقف في التسلل أثناء كرة حرة ليسجل هدفًا ألغاه الحكم، وماني ينفرد بالمرمى ثم يضعها بسهولة في يد الحارس.

أما آرسنال فظهر بالشكل الذي ظهر به في مباراة الدوري، بتنظيم دفاعي جيد وخروج مثالي من الضغط ونقل الهجمة من الجهة اليمنى لليسرى حيث يتواجد أوباميانج.

الشوط الأول شهد تفوق واضح من أرتيتا على كلوب، فالمدرب الإسباني استطاع الاستفادة من إمكانيات فريقه بالشكل المطلوب للخروج بنتيجة إيجابية.

ولكن في الشوط الثاني، تراجع الجانرز بشكل مبالغ فيه، ولم يخرج للهجوم سوى في لحظات قليلة، ومع تغييرات يورجن كلوب أصبح شكل ليفربول أفضل ووصل في أكثر من مناسبة ليسجل التعادل.

ورغم أنّ آرسنال ظهر بشكل جيد في محاولاته الهجومية، لكن لم يقدم الفريق الشكل المتوقع، وربما لو تواجد بيبي ولاكازيت لكانت المباراة حسمت في 90 دقيقة.

ليفربول منذ فبراير الماضي لم يقدم سوى مباريات قليلة بشكل مميز، وسواء انتصر أو خسر فإنّ شكل الفريق لم يعد بالقوة التي اعتاد عليها، ليس فقط على المستوى الفني ولكن على المستوى الذهني.

الهزيمة من أتلتيكو مدريد في الذهاب كانت لأسباب فنية واضحة، وفي الإياب لأسباب نفسية بعد خروج اللاعبين من المباراة بمجرد استقبال هدف من الروخي بلانكوس.

ومنذ حينها حتى الآن، لم نشاهد ليفربول الذي قضى على الأخضر واليابس في أكثر من نصف موسم بالدوري الإنجليزي وأنهى المنافسة من يناير.

أما آرسنال فيبدو أنّه يسير في الطريق الصحيح ويتحسن بصورة تدريجية مع أرتيتا، لكن العناصر الحالية لا تجعله قادرًا على المنافسة مع الكبار على لقب الدوري وربما أكبر نجاح يستطيع المدرب تحقيقه هو الوصول إلى المركز الرابع.

أعتقد أنّ الجانرز سيعاني في الدوري رغم تألقه مؤخرًا، وذلك بعد تحسين جودة تشكيل مانشستر سيتي وكذلك تشيلسي بجانب امتلاك ليفربول لفريقًا قويًا، ولذلك فإنّ آرسنال بحاجة للمزيد من الدعم ليستطيع المنافسة.