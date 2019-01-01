تحليل | كيف يستطيع سولاري بناء إمبراطوريته على حساب برشلونة؟

رغم عودة ريال مدريد إلى الطريق الصحيح، منذ تولي المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري الدفة الفنية، خلفًا للمدرب السابق جولين لوبيتيجي، إلا أغلب النقاد والمتابعين، يُفضّلون دومًا تأجيل الحُكم على المدرب الجديد ومشروعه الشاب، بعد رؤيته في أكثر من اختبار صعب.

الاختبار الحقيقي الأول

صحيح مدرب الكاستيا السابق، أبلى بلاءًا حسنًا في مبارياته الـ22 كمدرب للفريق الأول، حقق خلالها 17 انتصارًا، منهم مباريات هامة مثل فالنسيا، إشبيلية وروما في دوري الأبطال، مقابل 3 هزائم وتعادل وحيد، لكن سهرة الأربعاء، التي سيحل خلالها الفريق ضيفًا على ملعب ألد الأعداء "كامب نو" لمواجهة برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، تُعتبر الاختبار الأهم لسولاري منذ توليه المهمة، ومعيار حقيقي للُحكم على مشروعه، ليُثبت بشكل عملي أنه الوريث الشرعي لزيدان، الذي أسس إمبراطوريته، بتجاوز برشلونة في عقر داره في أول اختبار حقيقي له بعد وصوله لسُدة حكم "البيرنابيو" مطلع 2016.

هؤلاء هم الـ1⃣1⃣ الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال الجولة 25.. هل توافقونا الاختيارات؟ 🤔 pic.twitter.com/bp3EDCweSN — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 5, 2019

وآنذاك، كان البرسا قد قهر الريال برباعية نكراء في الدور الأول على مستوى الليجا، وبعدها بفترة وجيزة، تمت إقالة رافا بينيتيز، ليكتب زيزو حكايته الأسطورية مع الميرينجي كمدرب، والمفارقة، أن الريال، انحنى أمام البلو جرانا بخماسية مقابل هدف في مباراة النصف الأول لليجا، وأيضًا على إثرها أقيل المدرب، ليقع الاختيار على سولاري، لكن السؤال الذي يفرض نفسه، هل يستطيع المدرب الأرجنتيني تجاوز الغريم الأزلي في سهرة الغد؟

إيقاف كلمة السر

حتى الآن لم تتأكد مشاركة ليو ميسي، لكن سواء شارك أو رفض ارنستو فالفيردي المغامرة به، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ في مباراة خفافيش فالنسيا الأخيرة، ينبغي على سولاري غلق الناحية اليسرى لبرشلونة، التي تُمثل أحد أهم مفاتيح هجوم البلو جرانا، إن لم تكن مفتاح الهجوم الأهم، حال غياب البرغوث، في وجود الظهير المتألق بشدة هذا الموسم جوردي ألبا، وأمامه عثمان ديمبلي، المُحتمل عودته من الإصابة غدًا.

قلب الطاولة

سبق لمدرب برشلونة الأسبق "لويس إنريكي"، أن قال "هزمنا ريال مدريد بسلاحهم"، عندما أسقطهم في عقر دارهم بعد الدقيقة 90، في مباراة 3-2 موسم 2016-2017، والآن يحتاج الريال أن يهزم البرسا بسلاحه، وهو تحويل مصدر قوتهم في الجانب الأيسر لمصدر ضعف وثغرة، وذلك بتثبيت المدافع الأيمن الذي سيستقر عليه إما أودريزولا أو داني كاربخال، بالإضافة للوكاس فاسكيز، كجناح أيمن، دوره الرئيس، وقف هجوم جوردي ألبا من منتصف الملعب.

ويُفضل أن يكون كريم بنزيمة على مسافة قريبة من فاسكيز، ليكون أشبه برأس المثلث أمام ألبا أو ديمبلي من الأمام، على أن يلعب مودريتش أو كاسيميرو نفس الدور في وسط ملعب الريال، لتُغلق كل المنافذ أمام ألبا في هذه الجبهة، منها سيتخلص من صداع الجبهة التي جاء منها أغلب أهداف خماسية الذهاب، وأيضًا، ستكون محاولة جريئة، لاستغلالها كمصدر قوة للريال في الهجوم.

الحالة الفنية لبنزيمة

أثبتت التجارب في المباريات الست الأخيرة، التي لم يعرف خلالها الملكي سوى طعم الانتصارات في كل المسابقات، أن بنزيمة له دور كبير في انتهاء هاجس العقم الهجومي، وبطبيعة الحال، إذا واصل على نفس النهج، بتقمص دور "صانع السعادة"، بخلق فرص مُحققة لزملائه، والأهم، لمسته القاتلة أمام المرمى، سيكون العلامة الفارقة في مباراتي الكلاسيكو.

السلاح الفتاك

تّحول الشاب البرازيلي جونيور فينيسوس، لمشروع "جالاكتوس" مُنتظر، بعد عروضه الرائعة مع سولاري، ومن مباراة لأخرى، يُثبت أن لوبيتيجي لم يكن مُحقًا، عندما "دفنه" مع فريق الكاستيا في معظم فترات النصف الأول، وغدًا. ستكون أمامه الفرصة التي أحيانًا تكون شهادة ميلاد نجوم وأحيانًا العكس، بعدما حرمه المدرب السابق من فرصة الظهور في كلاسيكو الدور الأول في الليجا، حتى بعد المجهود الكبير، الذي بذلته الإدارة، لرفع الإيقاف عنه قبل السفر إلى "كامب نو" بـ24 ساعة، وبالطبع، يحتاج سولاري أن يُقدم لاعبه الشاب أفضل ما لديه، ليُساهم في عودة الفريق من كاتلونيا بنتيجة إيجابية قبل كلاسيكو الإياب.

أم المعارك والاكتشاف الجديد

ستبقى معركة الوسط العامل الحاسم والأهم في المباراة، ومن المؤكد سيعول سولاري كثيرًا على خبرة لوكا مودريتش وتوني كروس، بجانب العائد من الإصابة لورينتي أو البرازيلي المُخضرم الآخر العائد من الإصابة كاسيميرو، لمنع آرثور ميلو وبوسكيتش من التواصل مع سواريز ومهاجمي البرسا، وقد يشهد الكلاسيكو، ميلاد نجم اليافع ريجيلون، إذا فَضله سولاري على مارسيلو من جديد.

وعمومًا. حالة الانسجام التي يبدو عليها الريال في الآونة الأخيرة، بالعمل الجماعي الواضح، من الفريق بأكمله، بما فيه خط الدفاع، بعد الحالة الكارثية التي كان عليها في بداية الموسم، يُعزز فرصه للخروج بنتيجة إيجابية في مباراة الغد، كذلك الحالة النفسية والمعنوية للاعبين، تبدو الآن مُختلفة عن الوضع قبل مباراة كلاسيكو النصف الأول، الآن تشعر وكأن الجميع يقف على أطراف أصابعه، يبقى فقط تأكيد الصحوة بإظهار نفس الروح والمستوى الذي قدمه الفريق في آخر 6 مباريات.. غدًا في قلب "كامب نو".