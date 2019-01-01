تحليل | طريد ريال مدريد والأرجنتين بطلًا لساري ولتشيلسي

تشيلسي يحقق فوزًا هامًا على نظيره هدرسفليد في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي بخمسة مقابل لا شيء بمواجهة قدم خلالها جونزالو هيجواين مستويات طيبة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق تشيلسي اليوم فوزًا هامًا على نظيره هدرسفيلد تاون ضمن لقاءات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي بخمسة أهداف نظيفة على ملعب ستامفورد بريدج.

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا لجونزالو هيجواين نجم يوفنتوس السابق وتشيلسي الحالي والذي افتتح التسجيل بهدف رائع للغاية.

هيجواين قدم مباراة رائعة استطاع من خلالها اثبات خطأ الكثيرون حول مدى جدوى صفقة انتقاله للبلوز في يناير وأنهى الأسئلة المستمر حول الإضافة التي سيقدمها أكثر من كل من موراتا وجيرو.

في الأسطر المقبلة سنحاول أن نستعرض أبرز النقاط التي أخرجت المباراة بتلك النتيجة:

تشكيلة البلوز

بدأ ماوريزيو ساري المدير الفني للبلوز المواجهة بتشكيلة ضمت كل من:

كيبا أريزابالاجا

إزبيلكويتا - كريستينسن، ديفيد لويز – ألونسو

كانتي – جورجينيو – باركلي

ويليان – هيجواين – هازارد

تلافي أخطاء بورنموث

تميز فريق تشيلسي في مباراة اليوم بسرعة كبيرة في التحول وتحضير الهجمات عكس ما كان عليه الأمر في لقاء الجولة الماضية ضد بورنموث.

تشيلسي نجح في استخلاص الكرات بشكل أسرع مما كان عليه بلقاء الجولة الـ 24 واستطاع نجومه أخيرًا استغلال سرعات كل من ويليان وهازارد في تحويل الكرات المستعادة لهجمات خطرة.

أمام بورنموث لقى فريق تشيلسي نفسه أمام فريق يستطيع تنظيم دفاعاته سريعًا بعد تأخر التحضير للهجمات، لكن اليوم وجد هدرسفيلد فريقًا مختلفًا أمامه يحضر للهجمات بشكل سريع لا يستطيع نجومه العودة للتمركز في وجوده.

انتقادات ساري

انتقد ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي لاعبي فريقه في المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي امام بورنموث والتي شهدت خسارة البلوز برباعية نظيفة.

ساري أكد أن الفريق يعاني من حالة أنانية كبيرة، وبرر بها سوء التعامل مع تنظيم الهجمات وأكد أن الوضع سيتغير لو تغير ذلك الأمر.

وبالفعل ظهر اليوم تشيلسي في حالة أفضل عندما قرر نجومه ألا يتحفظوا بالكرة لوقت طويل تميزوا بسرعة النقل وبالتالي سرعة التحول.

هيجواين

النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين المطرود من ريال مدريد ويوفنتوس وحتى من منتخب بلاده الأرجنتين كان واحد من نجوم مباراة اليوم بدون شك.

هيجواين سجل هدفين رائعين، ربما يكون أحدهم هو أجمل هدف في الشهر الجاري ويحصل على جائزة فورية بعد قدومه للدوري الإنجليزي.

هدفين هيجواين ليسا فقط ما ميزه في لقاء اليوم، فالأرجنتيني مثل خطورة على مرمى فريق هدرسفيلد في كل مرة لمس فيها الكرة، وأظهر اللمسة الأرجنتيني في كرة لو تحول لهدفًا كان سيحصل على الهاتريك الأول له بالبريميرليج.

لاعب يوفنتوس السابق تحرك في المساحات التي تركتها دفاعات الضيوف بكل حرية وتمركز في الأماكن الصحيحة بالأوقات الصحيحة طوال وقت مشاركت