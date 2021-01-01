تحليل ريال مدريد - قادش | "الكريم" بنزيما والإستعراض "بمن حضر"

بنزيما يحسم النقاط الثلاث لريال مدريد

إستعرض ريال مدريد بثلاثية نظيفة على حساب قادش خارج الديار لحساب الجولة 32 من الدوري الإسباني ليتساوى بالنقاط 70 مع المتصدر أتلتيكو مدريد الذي تنقصه مباراة.

تشكيلة الفريقين - الرسم التكتيكي 4-4-2

قادش:ليديسما، كارسيلين، فالي، ماورو، إسبينو، جونسون، ماري، إزكييردو، سلافي، روبين، وألفارو نيجريدو

ريال مدريد - الرسم التكتيكي 3-4-3

كورتوا، ناتشو، ميليتاو، فاران، مارسيلو، أودريوزولا، كاسيميرو، فينيسيوس، رودريجو، بلانكو، وبنزيما

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الحسم المُبكر

أنهى ريال مدريد المهمّة باكراً وبأسلوب غاب عنه كثيراً هذا الموسم وهو حسم الفرص وانهائها سريعاً دون المماطلة بالتهديف أو إنتظار الشوط الثاني للتحرّك.

الشوط الأول أعطى لمحة عن أفضل مباريات مباريات الريال هذا الموسم، ظهر الفريق بجهوزية كاملة، من مارسيلو وفينيسوس مروراً بدوريجو وصولاً لأودريوزولا صاحب الهدف الثاني وكريم بنزيما، محور حديثنا بعد هذه المباراة.

الشوط الأول إنتهى على ثلاثية نظيفة، هدفان وأسيست لكريم وهدف لأدوريوزولا أتى بأفضل توقيت ممكن للاعب الذي كانت تنهال عليه الإنتقادات بعد أدائه في المباراتين الأخيرتين.

قادش ساهم في هذه النتيجة بفشله بمراقبة أطراف ريال مدريد وبالأخص أودريوزولا، بالإضافة إلى إهداء الضيوف ركلة جزاء افتتح منها بنزيما التسجيل لينهار بعدها قادش دفاعياً ويُسلّم زمام المباراة من شوطها الأول.

عين على انتونيو بلانكو:

الإيجابي إلى جانب الثلاثية، كان الشاب أنتونيو بلانكو في متوسط ميدان ريال مدريد الذي أظهر لمباراة الثانية على التوالي أن لديه إمكانيات كبيرة جداً.

هذه بعض إحصائياته:

50 لمسة

دقة تمرير 95%

كُرات طولية ناجحة 2/2

إعتراض ناجح

ليلة بنزيما 🔥



شوط أول ممتاز أمام قادش سجل فيه الفرنسي مرتين وصنع مرة لأودريوزولا



بنزو وصل لهدفه الـ21 لثالث موسم على التوالي مع ريال مدريد 👏👏 pic.twitter.com/CE8mWf1ye5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 21, 2021

"الكريم" بنزيما

ريال مدريد بات "يتنفّس" عبر كريم، وهذا الأمر بدى واضحاً في المقارنة بين هذه المباراة (قادش) وبين المباراة السابقة (خيتافي) حيث كان على دكة البدلاء ودخل مع الدقائق العشر الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي وبإهدار النقاط.

منذ رحيل كريستيانو سجّل بنزيما أكثر من 20 هدفاً في 3 مواسم على التوالي بالوقت الذي كان الحديث بأكمله عن فجوة تهديفية كبيرة خلّفها رحيل البرتغالي،

بنزيما نُسخة 2020-2021 أكثر حسماً صحيح لكن يتميّز بما هو أكبر من التسجيل فقط، الربط بين الخطوط وصناعة الفرص السانحة للتهديف والأهداف على حد سواء، أي يمكن أن نتحدث في هذه الموسام الـ 3 عن تطور مرئي وملموس لكريم إذا ما أردنا أن نضعه تحت مجهر الأرقام.