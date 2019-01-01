تحليل - ثورة في الطريقة ومهام فيرمينو، ماذا سيستجد في ليفربول بعد قدوم مينامينو؟

ليفربول ظل يعتمد على طريق واحد للهجوم منذ رحيل كوتينيو، الآن أضاف طريق آخر بقدوم اللاعب الياباني

لم يحتاج ليفربول إلى سفر فريق كشافته لمتابعة نجمه الجديد، تاكومي مينامينو، فقد برهن الأخير على موهبته أمام ليفربول نفسه في أكتوبر عندما سجل هدفًا وصنع آخر مع ريد بول سالزبورج في الفوز الصعب لليفربول 4/3 في دوري أبطال أوروبا.

هذا الأداء استرعى انتباه يورجن كلوب، الذي تحرك بسرعة لتأمين خدماته، ليُصبح لاعب يوقع معه ليفربول من إنتاج سالزبورج ورئيس إدارة الرياضة والتطوير فى مجموعة أندية ريد بول رالف رانجنيك، بعد نابي كيتا وساديو ماني وجويل ماتيب وروبرتو فيرمينو.

لم يكن هناك أفضل من رانجنيك لاختصار إضافة اللاعب لليفربول "أسلوبه يناسب يورجن كلوب، إنه استباقي، يضغط بشكل عال وبمجرد أن يفوز بالكرة لا يضيع الوقت لمنح التمريرات الخلاقة".

على الرغم من أنه قادر على اللعب على أي من الجناحين ، إلا أن مينامينو يبدأ في كثير من الأحيان في سالزبورج في وضع مشابه لوضع فيرمينو في ليفربول، خلف مهاجمين أكثر تقدمًا سواء في طريقة 4/3/3 أو طريقة 4/4/2 دايموند.

تمامًا كما يستحوذ ساديو ماني ومحمد صلاح على أكبر قدر من الاهتمام بأهدافهما، ففي الوقت نفسه يقوم فيرمينو بدور يحسب المدافعين للخلف بتحركاته، لذلك يقوم مينامينو بنفس الدور والحركة وراء إيرلينج هالاند وهوانج هي تشان في سالزبورج. في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، خلق مينامينو 12 فرصة مقابل 11 لفيرمينو.

كما توضح الصور مينامينو يقوم بدور مشابه لدور فيرمينو مع ليفربول

ستكون المرونة الموضعية لمينامينو مفيدة حقًا لليفربول. حيث أنه قادر على التناوب مع أي من اللاعبين الثلاثة أو الهبوط بشكل أعمق إذا لزم الأمر، حيث لعب كلاعب خط وسط عدة مرات هذا الموسم.

هنا مربط الفرس.. قدوم اللاعب قد يحدث ثورة، فليفربول منذ رحيل فيليب كوتينيو يعتمد بشكل بحت على الجناحين "صلاح وماني" والظهيرين الرائعين من خلفهما "روبرتسون وأرنولد".

لم يكن هناك لاعب في قلب الملعب يمكنه اللعب بين الخطوط وصناعة اللعب، فكانت فكرة الاعتماد على فيرمينو لشغل هذه المنطقة لأنه في الأصل لاعب وسط هجومي منذ أن كان مع هوفنهايم.

لكن قدوم مينامينو قد يعطي الحل في المركز رقم 10 ويجعل فيرمينو يتواجد أكثر داخل منطقة الجزاء.

المشكلة إن تم تطبيق طريقة 4/2/3/1 هي في معاناة الظهيرين دفاعيًا، لأن طريقة 4/3/3 بوجود لاعب خلف كل جناح تساعد الظهيرين في الحالة الدفاعية، وتحررهم وتحرر الأجنحة "حيث أنهم كما قلنا مصدر الهجوم الأول لليفربول".

يبقى السؤال من قد يكون ضحية مينامينو من اللاعبين؟ تختلف الإجابة باختلاف الطريقة التي سيتبعها كلوب. فإن اعتمد على طريقة 4/2/3/1 بوضع مينامينو خلف المهاجم.. فسيكون الضحية لاعب من ثلاثي الوسط، لكن الأكثر ضررًا في الواقع مهما كانت الطريقة سيكون آدم لالانا الذي قد يرحل عن ليفربول لأن مينامينو بنفس الخصائص وبجودة أعلى، كما أن فرص تشامبرلين وشاكيري ستكون أصعب إن قرر كلوب المواصلة بـ4/3/3.