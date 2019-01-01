تحليل| توتنهام ومانشستر سيتي.. "الروليت" ينتصر لبوتشيتينو

ملاحظات فنية على ذهاب ربع نهائي الأبطال بين توتنهام هوتسبر ومانشستر سيتي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حقق توتنهام هوتسبر فوزاً هاماً للغاية على ضيفه مانشستر سيتي بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بدأ توتنهام بأفضل ما لديه كالمعتاد، رباعي دفاعي يتكون من تريبيير وألديرفايرلد وفيرتونخن وروز، أمامهم حلقة نقل الكرة للأمام هاري وينكس بحماية القاطرة البشرية سيسوكو، لينتقل إلى الرباعي الأمامي المترابط كالعادة إريكسن وسون وألي وهاري كين.

على الناحية الأخرى أتى بيب جوارديولا بتشكيل متفائل أكثر من اللازم، في وجود اضطراري معتاد لديلف كظهير أيسر، يشرح في حد ذاته لماذا يحتاج الفريق إلى ظهير حقيقي دائم، ولكن إلى هنا لا بأس، فما يلي كان الأكثر تفاؤلاً في وضعية المداورة..

سواء الاكتفاء بجوندوجان لدعم ديفيد سيلفا الذي لم يكن في أفضل أحواله، سواء البدء برياض محرز على حساب ليروي ساني علماً بأنه ليس نفس اللاعب الذي اجتاح البريميرليج رفقة ليستر سيتي، خيارات متفائلة للغاية في وجود خصم فني بثقل توتنهام وتكتيكي بثقل بوتشيتينو.

كالعادة يملك سيتي الاستحواذ، ولكن توتنهام وخلال الشوط الاول تحديداً نجح في فرض ما يريد، فظهر كفريق مترابط فيما غاب نفس الترابط على نحو كبير عن امبراطورية الاستحواذ واللعب الجماعي.

أغلق توتنهام المنافذ بشكل جيد في الشق الدفاعي، مستفيداً من الزخم الجماهيري الكبير في الملعب الجديد ليظهر روحاً أفضل، كما أجاد اللعب على التحولات السريعة ليخلق ضعف محاولات سيتي المستحوذ في هذا الشوط: 8 مقابل 4.

ولأنها لعبة التفاصيل دائماً أبداً، كان لإهدار أجويرو لركلة الجزاء في الدقيقة 13 بالغ الأثر في استمرار توتنهام بتسيير الأمور كما يريد، إذ كان تقدم سيتي خارج دياره ليتطلب مقاربة مختلفة لم يكن الفريق متجهزاً لها على الفور.

وتماماً كما جرت الأمور على هوى بوتشيتينو، سارت في الاتجاه المعاكس بعد ربع ساعة من بداية الشوط الثاني، بإصابة هاري كين التي قلصت القوة الهجومية للخصم كثيراً بحلول لوكاس مورا بدلاً منه، فلم يكن السيتي مفرطاً في التقدم أيضاً، معتمداً على نجاح القوة الهجومية الخاصة به في حسم المباراة من وضعيتها الحالية، ناهيك عن بطء تصرف ديلي ألي المتكرر.

70 دقيقة ولم يرَ جوارديولا خطأ في فريقه سوى انخفاض مردود أجويرو تحت تأثير الركلة الضائعة، ليحل جابرييل جيسوس بدلاً منه، ولكن هل كانت تلك هي المشكلة حقاً؟ سنرى..

مباراة تحولت إلى لعبة "الروليت" الشهيرة، من سيسحل من تلك الوضعية سيفوز، من سيملك اللاعب الأقدر على الإتيان بشيء فردي مميز ستكون الجائزة من نصيبه، بكلمات أخرى: من يأتي دور رصاصته أولاً، وبالفعل دارت العجلة وأسفرت عن هدف هيونج مين سون في الدقيقة 78، ليجيبنا مرة أخرى عن سر حاجة سيتي إلى ظهير أيسر حقيقي.

هنا تحرك بوتشيتينو بسرعة ليدفع بوانياما على حساب وينكس باحثاً عن تأمين الوسط، وتجهيزاً لرد فعل جوارديولا، طال صبر الأرجنتيني دون أن يفهم أو نفهم نحن ما يلي: ماذا يفعل ليروي ساني وكيفن دي بروين على دكة البدلاء حتى الدقيقة 89؟ في النهاية خرج محرز وسيلفا وأتى الثنائي المذكور مطالباً بصناعة كل الفارق في 6 دقائق هم الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

أضاع جوارديولا الكثير من الوقت هنا ولكنه يملك 90 دقيقة أخرى في ملعب الاتحاد، بوضع يحتاج فيه لحماية مرمى فريقه من غدر السبرز، وضمان تسجيل فريقه لأكبر قدر ممكن من الأهداف، على الأقل نضمن أن هذا لن يكون تشكيل الإياب.