تحليل | بيرنلي ومانشستر سيتي - نحو الكرة الدفاعية ولا شيء بعدها

تعرف على أبرز النقاط الفنية من مواجهة بيرنلي ومانشستر سيتي في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز اليوم أمام نظيره بيرنلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 36 من البريميرليج.

جاء هذا الفوز ليقرب مانشستر سيتي خطوة أكثر للقب الدوري الإنجليزي الثاني على التوالي لهم تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في مباراة شهدت الكثير من الأحداث الشيقة.

في الأسطر المقبلة سنرصد معًا أبرز النقاط الفنية الخاصة بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن لقاءات الجولة الـ 36 من البريميرليج.

تشكيلة الفريقين

مانشستر سيتي أراد أن يبدأ المباراة بأقوى العناصر المتاحة من أجل الحسم المبكر وبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3 وجاءت التشكيلة كالتالي:

إيدرسون

كايل وولكر / فينسينت كومباني / إيميريك لابورت / أوليكساندر زينتشينكو

بيرناردو سيلفا / إلكاي جوندوجان / دافيد سيلفا

رحيم ستيرلينج / سيرجيو أجويرو / ليروي ساني

وبدأ شون دايش بطريقة 4/4/2 وجاءت التشكيلة كالتالي:

توم هيتون

ماثيو لوتون / جيمس تاركوفيسكي / بن مي / تشارلي تايلور

جيف هندريك / أشلي ويستوود / جاك كورك / دوايت منيل

أشلي بارنيس / كريس وود



إغلاق طرفي الملعب والعمق

نجح شون دايش في إغلاق طرفي الملعب أمام نجوم مانشستر سيتي ولم يسمح لهم تنفيذ ما يجيدونه من خلال الأطراف.

كل من ليروي ساني ورحيم سترلينج فشلا في اختراق دفاعات بيرنلي من طرف الملعب بسبب التنظيم الدفاعي الكبير الواضح لأصحاب الأرض.

مراقبة مفاتيح لعب مانشستر سيتي

كما ذكرنا من قبل فأن طرفي مانشستر سيتي لم يكونا في أفضل حالة بالرغم من الدعم المستمر من بيرناردو وديفيد سيلفا.

دايش قرر أن يجعل كل نجومه خلف الكرة ودافع بشكل مستمر عن مناطقه، كما أنهى خطورة كل مفاتيح لعب مانشستر سيتي سواء على الطرفين أو في العمق.

واستمر الاستبسال الدفاعي في الشوط الثاني من المباراة الذي شهد كثافة هجومية كبيرة من الضيوف.

هجوم على استحياء وسرعة ارتداد

لم يفكر شون دايش كثيرًا في الهجوم من قبل تلك المباراة ووضح ذلك على نجومه الذين لم يشكلوا أي خطورة تذكر على مرمى مانشستر سيتي.

وفي المرات القليلة التي تقدم فيها نجوم بيرنلي من أجل الهجوم كاد العقاب أن يأتي عن طريق بيرناردو سيلفا، لكن البطء في التحضير من قبل الضيوف وسرعة الارتداد من قبل أصحاب الأرض أنهت الأمر.

غياب الحلول

بالرغم من التماسك الدفاعي الواضح لبيرنلي خلال أول ساعة من المباراة فشل مانشستر سيتي في إيجاد حلولًا متنوعة.

الفريق كأنه كان يصر على أن يصل بالكرة لأقرب مكان ممكن من مرمى بيرنلي قبل أن يقرر نجومه أن يسددوها، فشاهدنا غيابًا واضحًا للحلول المتنوعة كالتسديد من خارج المنطقة وسرعة التحضير.

ما بعد الدفاع

أخطأ شون دايش لحظة أن قرر إخبار نجوم فريقه أن يدافعوا دون أن يخبرهم ما الذي يجب عليهم فعله بعد قطع الكرة.

ظهر ذلك بشكل جلي بعد مرور الـ 45 دقيقة الأولى من عمر اللقاء، فنجوم بيرنلي كانوا في كل مرة يحصلون على الكرة يمنحونها لنظرائهم في مانشستر سيتي بشكل مجاني.

أكثر من مناسبة كان نجوم بيرنلي قادرون من خلالها على بناء هجمة مرتدة وحرمان مانشستر سيتي من الكرة لبعض الدقائق، لكنهم اختاروا في كل مرة تشتيت الكرة لمناطق الضيوف ليمنحوهم فرصة بناء هجمة جديدة.