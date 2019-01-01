تحليل | بايرن ميونيخ × ليفربول – معنا لإعادة الكرة الإنجليزية التقليدية

وإليكم أبرز النقاط الفنية في مواجهة الأنفليد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح ليفربول في استكمال المربع الإنجليزي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على بايرن ميونيخ.

فوز جاء بعد لقاء سلبي في إنجلترا، ليتم الحسم في الإياب على أرضية أليانز أرينا أمام جماهير كانت تعرف طعم الأدوار النهائية في الأعوام الأخيرة.

يورجن كلوب ضرب الفريق الذي يعد بمثابة دابته السوداء، في مباراة عرف أن الكرة الإنجليزية التقليدية ستكون هي الحل المثالي للفوز.

إنجلترا تحكم 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

هذا علاش هو الدوري الأقوى في العالم 👊#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/Kl9EJev2sr — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

وإليكم أبرز النقاط الفنية في مواجهة الأنفليد

كرة إنجليزية تقليدية

هدف تقدم ليفربول جاء من كرة طولية، وكذلك هدف بايرن الوحيد، جاء من كرة طولية قبل أن يرسل جنابري العرضية.

عرف كوفاتش وكذلك كلوب أن تسيير الكرة على أرضية الملعب والاستحواذ بالتمرير العرضي والسريع سيكون صعباً على فريقان يلعبان بنفس الأسلوب.

إذا سيكون اللعب على الأخطاء، وسوء تمركز اللاعبين، بايرن افتقد كميتيش فظهر ماني بشكل رائع في حين حجّم ألابا تحركات صلاح.

في حين عانى ليفربول من جبهة روبرتسون المُجهد، وبالتالي جاء الهدف وكانت الخطورة من جهته.

هدفان في لقاء اليوم جاءا من كرات عرضية واستغلال القوة الذهنية أكثر من الفنية، للريدز لخطف الفوز من أجل عودة من جديد.

روبرتسون تائه

الاسكتلندي قدم أسوأ أداء له في الموسم الجاري أو الأقل، وأكمل الأمور بإنذار في الدقائق الأخيرة، سيمنعه من المشاركة في اللقاء المقبل من ربع النهائي.

نسبة تمريرات صحيحة وصلت إلى 80% وتسديدة وحيدة على مرمى نوير، رغم زيادته الهجومية أكثر من أرنولد إلا أنه فاز في 57% فقط من الثنائيات وارتكب خطأين، وكان من أقل من استعاد الكرة برصيد مرتين فقط.

بافاري سيعود

بايرن ميونيخ مثله مثل ريال مدريد، موسم استثنائي من أجل بناء فريق جديد شاب قوي يستطيع السيطرة على الكرة المحلية والأوروبية مجددًا.

ارتفاع المعدل السني، مع قلة خبرات اللاعبين الشباب، وكثرة الإصابات التي واجهها كوفاتش، الذي يحتاج أكثر لعدة تدعيمات.

كوفاتش نجح في الفترة الأخيرة لم شمل الفريق، يحتاج لمواصلة الثقة، حتى وإن خسر لقب الدوري، ليبدأ في بناء إمبراطورية جديدة للبافاري.

مفاجأة في قلب أليانز .. البافاري انهار بالثلاثة 👌

تُرى من كان الأفضل ومن كان الأسوأ 🧐#أوروبا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

الفريق يعاني هجومياً من وهّن كبير، وصعوبة الوصول لمرمى المنافسين، التدعيم مطلوب في الصيف من إدارة البافاري خاصة في الأمام، والجميع في ألمانيا يحلم بارتداء قميص بايرن وهذا سيسهل الأمور كثيرًا.

مكافأة

لقاء اليوم هو مكافأة لكل من ماني وفان دايك على أداءهم في الأونة الأخيرة، السنغالي يواصل الاستفاقة الكبيرة في الشهر الأخير، والهولندي يحصل على مكافأة التألق في الموسم الحالي ومستواه الثابت مهما كانت ظروف الفريق.

فان دايك الأكثر تشتيتًا للكرة برصيد 5 مرات، والأقل فقدًا لها برصيد 5 مرات، وفائزًا في 100% بالكرات الهوائية وبـ4 من أصل 5 كرات ثنائية.

بينما كان السنغالي الأكثر تركيزاً في الهجوم، فسدد مرتين على المرمى جاء منها هدفاه، وصنع فرصة محققة للتسجيل، والأكثر دخولاً في ثنائيات في المباراة برصيد 23.