تحقيقات وعقوبات محتملة بعد هتافات جمهور كالياري العنصرية في حق كين

آخر التطورات بخصوص قضية الهتافات العنصرية من جمهور كالياري في حق نجم يوفنتوس مويس كين

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أمر القاضي الرياضي في إيطاليا بفتح تحقيقات بخصوص واقعة السباب العنصري الذي تعرض له مويس كين نجم يوفنتوس من قبل جمهور كالياري.

وكان يوفنتوس قد حل ضيفًا على كالياري مطلع الأسبوع الماضي، ومن ثم فاز عليه بهدفين نظيفين سجلهما ليوناردو بونوتشي ومويس كين.

وعقب هدف النجم الشاب كين، انهالت عليه الجماهير بالسباب العنصري بشكل واسع النطاق، مما أثار الكثير من الجدل في الشارع الرياضي الإيطالي.

وبخصوص ذلك، أمر القاضي الرياضي بفتح تحقيقات موسعة بخصوص ما تعرض له مويس كين وزميله ماتدويدي أثناء المباراة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

تقرير المفتشين كان أنه حدث القليل من الهتافات العنصرية بعد الهدف، بقدر ضئيل لا يستدعي فتح تحقيقات بخصوص الأمر.

ولكن القاضي الرياضي قرر فتح تحقيقات موسعة لما حدث لكين ولماتدويدي أيضًا الذي لم يسلم من الهتافات العنصرية.

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كما أمر بغرامة قدرها 12 ألف يورو للتمييز العنصري، معتبرًا إياها جريمة غير مقبولة في عالم كرة القدم.