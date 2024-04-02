تحطيمه صعب جدًا .. مبابي يُعادل رقم رونالدو الفريد والثنائي يتخطى ميسي

المهاجم الفرنسي يُواصل التألق

نجح كيليان مبابي في معادلة رقم كريستيانو رونالدو الفريد، وذلك بعد فوز باريس سان جيرمان على مارسيليا 2-0 مساء الأحد الماضي في الدوري الفرنسي.

مبابي بانتصاره الأخير على مارسيليا مدد سلسلة عدم الخسارة أمامه إلى 16 مباراة، بواقع 14 انتصار وتعادلين، وقد عادل بذلك رقم النجم البرتغالي الخاص بعدم الخسارة أمام منافس محدد لأكثر عدد من المباريات المتتالية.

رونالدو لم يخسر أمام إسبانيول الإسباني طوال 16 مواجهة، بـ14 انتصار وتعادلين، وقد تخطى المهاجمين البرتغالي والفرنسي النجم ليونيل ميسي الذي لم يخسر أمام راسينج سانتندير طوال 13 مباراة متتالية بواقع 11 انتصار وتعادلين.

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الثلاثي يشترك في رقم واحد لم يصله أي أحد غيرهم، وهو عدم الخسارة أمام 4 منافسين ممن لعبوا أمامهم 10 مباريات على الأقل، لكن ميسي ومبابي يمتلكان رقمًا مذهلًا يغيب عن الدون، وهو تحقيقهما الفوز أكثر من تعرضهما للخسارة أمام جميع الفرق التي لعبوا ضدها، حيث منع برشلونة نجم النصر السعودي من تحقيق هذا الإنجاز كونه فاز عليه 15 مباراة وخسر أمامه 10.

تحطيم المهاجم الفرنسي لرقم رونالدو يبدو صعبًا جدًا في ظل تأكد رحيله عن باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي الموسم القادم، حيث سيكون صعبًا أن تجمعه مواجهة جديدة مع مارسيليا إلا أن أوقعتهما القرعة معًا في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات القادمة.