تحذير من الموسم المقبل بالدوري السعودي .. "سنشعر بالتوهان وسيرحل النجوم"

كيف ستؤثر كثرة التوقفات على الدوري السعودي سلبيًا؟

أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، على أن كثرة توقفات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021-2022، سيضر بشكل كبير بقوة المنافسة، وهو الأمر الذي سيؤثر على جميع عناصر اللعبة.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، عن أن الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد، سيشهد توقفًا لمدة 7 مرات، وذلك لأسباب مختلفة، أبرزها ارتباطات المنتخبات الوطنية بمباريات رسمية.

ونشر الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن كثرة توقف الدوري السعودي، سيؤثر سلبيًا بشكل كبير على قوة المنافسة.

وجاءت تغريدة الصرامي كالآتي: "تفريغ نجوم الأندية مطلب، توقف الدوري بهذا الرقم الكبير، مثل ما نشرت الرياضية، يجعل الدوري ومعه الجمهور والإعلام يعيش حالة من (التوهان)".

الإعلامي الرياضي واصل: "هذا الأمر سينعكس سلبًا على المنافسات ويضر بخطط الأجهزة الفنية ويمنح المحترف الأجنبي طلب إجازات متتالية تؤثر على الانسجام واللياقة البدنية".

وكانت رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد أعلنت عن انطلاق الموسم الجديد يوم 12 أغسطس القادم، ولم يتم الإعلان عن موعد نهايته، حيث توقع البعض أن ينتهي شهر مايو 2022.

"فييتو لم يكن أسوأ أجانب الهلال .. وهذا الدليل"

ويشهد الموسم الجديد صعود 3 فرق وهي الحزم والفيحاء والطائي، بدلًا من الثلاثي الهابط العين والوحدة والقادسية.