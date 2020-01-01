تحذير من إدارة الهلال للاعبين بسبب "كورونا"

مواجهة الهلال وباختاكور الأوزبكي تأجلت

وجهت إدارة الهلال السعودي تحذير للاعبين خلال الأيام الماضية بعدم السفر خارج البلاد في فترة الإجازة الذين حصلوا عليها مؤخرًا.

وحصل الهلال على إجازة بعد تأجيل مباراة الفريق أمام باختاكور الأوزبكي ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعات بسبب انتشار فيروس كورونا في منطقة الخليج العربي.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن الهلال طلب لاعبيه بعدم الخروج من السعودي خلال الفترة الحالية خوفًا على سلامتهم.

وأشارت التقارير أن الاهتمام من قبل إدارة النادي السعودي بعدم الخروج من السعودية من أجل سلامتهم وعدم تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

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وانتشر فيروس كورونا خلال الأيام الماضية في بعض بلاد الخليج، وهو ما تسبب في ذعر الكثير من المسؤولون وأدت إلى تأجيل بعض المباريات.

ويسعى الهلال للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا والحفاظ به للموسم الثاني على التوالي بعد العودة إلى منصات التتويج الموسم الماضي.