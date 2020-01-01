تحذير للهلال .. الأهلي أخطر في الشوط الأول ولا يخسر حينما يتقدم

أبرز إحصائيات الأهلي خلال الموسم الحالي في الدوري، وفقاً لشبكة أوبتا للإحصائيات

تتجه انظار عشاق الكرة السعودية إلى ملعب الجوهرة مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مباراة الأهلي والهلال في إطار مباريات الجولة المؤجلة من مباريات الأسبوع الحادي عشر ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي الهلال يسعى للحاق بالنصر المتصدر حتى الآن برصيد 29 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الموج الأزرق الذي يتبقى له مباراتين.

الأهلي يحتل حاليًا المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين ، بعد أن حصد 23 نقطة خلال الـ 12 جوله الماضية، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل مباراتين وخسر في ثلاث، وبالطبع سيكون الراقي بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس متحفز للفوز بالثلاثة نقاط لتعزيز موقفه في المنافسة على البطولة.

ونستعرض معاً في هذا التقرير أبرز إحصائيات الأهلي خلال الموسم الحالي في الدوري، وفقاً لشبكة أوبتا للإحصائيات.

بلغت دقة تسديدات لاعبي الأهلي هذا الموسم 45.7%، بواقع 138 تسديدة، منها 63 على المرمي.

ويتفوق الأداء الهجومي لنجوم الراقي في الشوط الأول عن الثاني، حيث سجلوا خلاله 15 هدفاً في شوط المباراة الأول، مقابل 8 أهداف في الشوط الثاني.

ويعد لاعبو الأهلي في المرتبة الرابعة من ناحية الأكثر تمريراً بين فرق الدوري، بواقع 5177 تمريرة، بدقة وصلت إلى 82.0%.

استقبلت شباك الأهلي 11 هدفاً حتى الآن في مباريات الدوري، وخرج دفاعه وحارس مرماه بشباك نظيفة في 3 مباريات فقط هذا الموسم.

ونجح لاعبو الراقي في افتتاح التسجيل 7 مرات خلال مبارياتهم، خسروا منهم في مباراة وحيدة وحققوا الفوز في باقي المباريات.

أرقام الهلال تكتسح الأهلي قبل مواجهة كلاسيكو الكرة السعودية

واهتزت شباكهم في 4 مناسبات الهدف الأول في المباراة، نجحوا في الفوز بعد ذلك في مباراة، وخسروا في ثلاثة مباريات.