تحذير للأهلي .. "تتفوقون تاريخيًا في ديربي جدة، لكن الاتحاد يكتب التاريخ من جديد"

حذر الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال النادي الأهلي السعودي من مواجهة جاره الاتحاد في ديربي جدة مساء غدٍ السبت ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الأهلي يُعاني هذا الموسم ويتواجد تاسعًا في جدول الترتيب فيما يتصدر الاتحاد ويبدو قريبًا من تحقيق اللقب، وسيلتقي الفريقان على استاد عبد الله الفيصل في جدة في لقاء يهم العديد من الأطراف أبرزها الهلال والنصر والشباب.

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الزلال اعترف خلال حديثه في برنامج الحصاد الرياضي أن الأهلي يتفوق تاريخيًا على جاره خلال حقبة دوري المحترفين السعودي، لكنه حذر الأهلاوية من أن جارهم يكتب التاريخ من جديد الآن، وأن الفارق بين مستوى الفريقين كبير جدًا لصالح العميد.

إذ قال "لغة الأرقام والتاريخ لا تكذب، تقول أن الأهلي فاز في 11 مباراة وخسر 8 والتعادل حسم 8 مباريات خلال 27 مواجهة جمعت الفريقين، لكن الأمر مختلف تمامًا هذا الموسم، إذ أن الفجوة كبيرة جدًا بين الفريقين".

أضاف "أجمل ما في فترة تفوق الأهلي هو اعتراف الاتحاد بسوء مستواه وأنه السبب في تلك النتائج المخيبة وليس أي طرف آخر مثل التحكيم واللجان واتحاد الكرة، ولذا استطاع الفريق العودة ونراه حاليًا يتصدر الدوري ويكتب التاريخ من جديد".

"الأهلي عليه أن ينسى الموسم الجاري ويبدأ من الآن العمل على الموسم القادم سواء على صعيد اللاعبين الأجانب أو التعاقد مع مدرب كبير، الفريق إن استمر بسياسته الحالية في اختيار اللاعبين الأجانب والمدربين، أعتقد أن تلك الفجوة في الأرقام بينه وبين الاتحاد ستختفي خلال 3-4 سنوات".

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة وبفارق 7 نقاط عن النصر، فيما يتواجد الأهلي تاسعًا بـ25 نقطة، وتتبقى مباراة مؤجلة للعميد ستُلعب في مارس القادم أمام الهلال.