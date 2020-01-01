تحذير للأهلي .. الهلال الأكثر تمريرًا وأهدافه تتوزع بين شوطي المباراة

نادي الهلال يسعى للحاق بالنصر المتصدر حتى الآن برصيد 29 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الموج الأزرق

تتجه انظار عشاق الكرة السعودية إلى ملعب الجوهرة مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مباراة الأهلي والهلال في إطار مباريات الجولة المؤجلة من مباريات الأسبوع الحادي عشر ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي الهلال يسعى للحاق بالنصر المتصدر حتى الآن برصيد 29 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الموج الأزرق الذي يتبقى له مباراتين.

الأهلي يحتل حاليًا المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن حصد 23 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل مباراتين وخسر في ثلاث، وبالطبع سيكون الراقي بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس متحفز للفوز بالثلاثة نقاط لتعزيز موقفه في المنافسة على البطولة.

ونستعرض معاً في هذا التقرير أبرز إحصائيات الهلال خلال الموسم الحالي في الدوري، وفقاً لشبكة أوبتا للإحصائيات.

بلغت دقة تسديدات لاعبي الزعيم هذا الموسم 51.1%، بواقع 131 تسديدة، منها 67 على المرمي.

ويتقارب الأداء الهجومي لنجوم الهلال ما بين الشوطين الأول والثاني، حيث سجلوا خلاله 18 هدفاً، مقابل 16 هدفاً في الشوط الأول.

ويعد لاعبو الهلال هم الأكثر تمريراً بين فرق الدوري، بواقع 6255 تمريرة، بدقة وصلت إلى 87.5%، هي الأعلى أيضاً بين لاعبي الدوري جميعًا.

استقبلت شباك الهلال 12 هدفاً حتى الآن في مباريات الدوري، وخرج دفاعه وحارس مرماه بشباك نظيفة في 3 مباريات فقط هذا الموسم.

ونجح لاعبو الهلال في افتتاح التسجيل 7 مرات خلال مبارياتهم، خسروا منهم في مباراة وتعادلوا في مباراة وحققوا الفوز في 5 مباريات.

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واهتزت شباكهم في 4 مناسبات الهدف الأول في المباراة، نجحوا في الفوز بعد ذلك في مباراتين، وتعادلوا في مباراتين.