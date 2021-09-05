تحذير قوي للنصر .. "تذكروا ما حدث للهلال في آسيا"
وجه الإعلامي الرياضي وليد الزهراني، تحذير لنادي النصر، من ما يشاع حول احتمالية انسحاب منافسه تراكتور سازي الإيراني، في مباراة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.
وانتشرت أخبارًا خلال الساعات الماضية، عن احتمالية اتخاذ نادي تراكتور قرارًا بالانسحاب من مواجهة النصر، في دور الـ16 بالبطولة القارية، بسبب عدم الاستقرار خلال الوقت الحالي.
الزهراني كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يوجه فيها تحذيرًا قويًا للنصر، قبل مواجهة تراكتور سازي الإيراني.
اختيارات المحررين
وجاء نص التغريدة كالآتي: "أتمنى من النصراويين عدم الانسياق خلف ما يُشاع عن تراكتور الإيراني، وعدم الاستهانة به حتة وإن حضر بدون محترفين".
الإعلامي الرياضي تابع: "فما فعل سامسونج الكوري في الهلال (درس كروي لا ينسى)، عندما لعب برديف الرديف، وأشرك المدرب الحارس الاحتياطي مهاجم في الشوط الثاني، وهزم الهلال في الرياض".
الاتحاد يرضخ لطلبات عبد الحميد وينتظره للتجديد
ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره تراكتور سازي الإيراني، يوم 14 سبتمبر الجاري، في مباراة دور الـ16 بالبطولة القارية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وكانت جماهير نادي تراكتور، قد اعترضت على عمل إدارة النادي وطالبت باستقالة رئيس النادي، وهذا ما تم بالفعل، عندما تقدم الرئيس باستقالته مساء أمس السبت.