تحذير شديد اللهجة من رئيس النصر للاتحاد الآسيوي بشأن ملعب مواجهة تراكتور

النصر سيلعب ضد تراكتور في ربع نهائي دوري الأبطال

وجه مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي تحذيرًا شديد اللهجة إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن ملعب مواجهة ثمن نهائي دوري الأبطال أمام تراكتور سازي الإيراني.

النصر تأهل إلى دور الـ16 بعدما تصدر مجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما تأهل تراكتور ضمن أفضل 3 ثواني بعدما جمع 10 نقاط وتفوق بفارق الأهداف عن الهلال والسد القطري.

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ماذا قال مسلي آل معمر عن ملعب مباراة النصر وتراكتور سازي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا؟

أوضح مسلي آل معمر رئيس النصر صراحة تمسكه بحق اللعب على ملعب مرسول بارك، تطبيقًا للائحة دوري أبطال آسيا.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "قرار الاتحاد الآسيوي واضح من خلال هذا الجدول .. متصدر المجموعة يلعب على أرضه في دور ال ١٦ .. إقامة مباراة ثمن النهائي في مرسول بارك حق أصيل لن نتنازل عنه".

قرار الإتحاد الاسيوي واضح من خلال هذا الجدول .. متصدر المجموعة يلعب على أرضه في دور ال ١٦ ..



إقامة مباراة ثمن النهائي في مرسول بارك حق أصيل لن نتنازل عنه .. pic.twitter.com/x3Zx8B70gM — مسلي آل معمر (@musalli9) May 1, 2021

وأرفق آل معمر تغريدته بصورة تُوضح لائحة اختيار ملاعب مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا.

ماذا تقول اللائحة بخصوص ملاعب مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا؟

تنص لائحة دوري الأبطال على تأهل الخمسة أندية التي تصدرت مجموعاتها في دور المجموعات، بجانب أفضل 3 ثواني، على أن تلعب معًا في قرعة جديدة تمنع فقط لعب أي فريقين من نفس المجموعة معًا في دور الـ16.

ومنح الاتحاد الآسيوي الحق في استضافة مباراة ثمن النهائي للفريق المتصدر حال أوقعته القرعة مع أحد الثواني، فيما منح الأفضلية لبعض المتصدرين حال أوقعتهم القرعة مع أحد الفرق المتأهلة في الصدارة.

النصر تأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة، وقد أوقعته القرعة في مواجهة ثاني المجموعة الثانية، وبالتالي أصبح من حقه خوض المواجهة على ملعبه مرسول بارك في الرياض.

متى تُقام مباراة دور الـ16 بين النصر وتراكتور؟ وما هي مواعيد المباريات الإقصائية؟

الاتحاد الآسيوي حدد يومي 13 و14 سبتمبر لإقامة مباريات ثمن نهائي مسار غرب آسيا في دوري الأبطال.

مباراة دور الـ8 ستُلعب أحد يومي 27 و28 سبتمبر، فيما ذهاب نصف النهائي سيُقام يوم 19 أكتوبر والإياب يوم 26 من نفس الشهر.

نهائي دوري أبطال آسيا سيُقام لقاء الذهاب منه في منطقة غرب آسيا يوم 21 نوفمبر 2021، فيما الإياب سيُلعب في ملعب الفريق المتأهل من مسار شرق آسيا يوم 27 نوفمبر.

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