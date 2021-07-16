تحذير داخل النصر بسبب "سناب شات" .. واتجاه لجني الأموال

لماذا حذر حسين عبد الغني لاعبي النصر؟

وجه حسين عبد الغني، المدير التنفيذي لفريق نادي النصر، تحذيرًا لجميع لاعبي العالمي، خلال المعسكر المقام حاليًا في بلغاريا، استعدادًا للموسم الجديد.

ويقيم النصر حاليًا معسكرًا إعدادًا في بلغاريا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2021-2022، وذلك بمشاركة جميع اللاعبين، وتحت قيادة البرازيلي مانو مينيزيس.

لماذا طلب حسين عبد الغني تقليل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن حسين عبد الغني طالب من لاعبي النصر بالتقليل من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلال المعسكر، خاصة تطبيق "سناب شات".

عبد الغني أوضح للاعبي النصر بأن طلبه ياتي بسبب رغبة الجهازين الفني والإداري في التركيز على برامج المعسكر، حيث قال لهم نصًا: "خففوا من التصوير في السناب".

وانضم في معسكر نادي النصر مؤخرًا، الحارس ولدي عبد الله، الذي تأخر عن السفر مع البعثة، بسبب تأخر نتيجة المسحة الطبية التي أجراها، رفقة المدافع عبد الرحمن العبيد وحسين عبد الغني.

كيف سيجني نادي النصر المزيد من الأموال؟

وأشارت الصحيفة إلى أن عوائد نادي النصر من بيع وإعارات لاعبيه هذا الموسم إلى 13.2 مليون ريال، حيث وضعت الإدارة مبلغ 20 مليون ريال عوائدها المالية، من بيع وإعارة لاعبيها الصاعدين الذين لن يأخذوا فرصتهم في اللعب.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النصر تستهدف هذا المبلغ من بيع اللاعبين، لكي تجني ثمار الفئات السنية، بدلًا من الإعارات المجانية وضياع الأموال الكبيرة نتيجة صناعة هؤلاء اللاعبين.

ما هي العروض الجديدة التي وصلت إلى نادي النصر؟

ووصلت إلى نادي النصر عروضًا جديدة، وذلك لكلًا من أسامة البواردي ورائد الزيبي ونواف العصيمي، وقد يتم الإعلان عن رحيلهم قريبًا.

وتسعى إدارة نادي النصر للاستفادة من لاعبيها الشباب عن طريق بيعهم والاستفادة ماليًا منهم.

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