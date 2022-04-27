تحذير خطير بشأن تذاكر مباريات السعودية بكأس العالم قطر 2022

يبدو أن هناك محاولات للنصب والاحتيال على بعض الجماهير السعودية خلال الفترة الحالية، استغلالًا لرغبتهم في مساندة الأخضر خلال منافسات كأس العالم قطر 2022.

منتخب السعودية يصعد لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي

نجح المنتخب السعودي في اقتناص بطاقة الصعود إلى كأس العالم قطر 2022 للمرة الثانية على التوالي، بعدما نجح في الصعود للنسخة الماضية 2018 التي أقيمت في روسيا.

الأخضر صعد إلى كأس العالم في تاريخه 5 مرات سابقة، لتكون مشاركته في نسخة 2022 بنهاية العام الجاري، هي السادسة في تاريخه.

ووقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بكأس العالم، والتي تضم الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ما هو التحذير الخطير بشأن تذاكر السعودية بكأس العالم؟

وظهرت خلال الأيام الماضية، بعض الأشخاص الذين يريدون الاحتيال على المشجعين السعوديين، عن طريق حسابات مزورة باسم شركة 7tickets المختصة في بيع التذاكر على موقع "تويتر".

ولكن نايف جابر، الوكيل الرسمي لنادي برشلونة بالشرق الأوسط، كان حريصًا على توجيه تحذيرًا إلى الجماهير السعودية، بشأن الحسابات المزورة.

جابر كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "تحذير، هناك حساب مزور يبيع تذاكر كأس العالم باسم شركتنا 7tickets، ويركز على مباريات المنتخب السعودي".

تحذيييييير

هناك حساب مزور يبيع تذاكر كأس العالم باسم شركتنا 7tickets

ويركز على مباريات المنتخب السعودي — نايف جابر (@nayef965) April 27, 2022

اقرأ أيضًا ..

الاتحاد السعودي يرد على تجنيس رومارينيو وتعاقد الأندية مع لاعبي أوكرانيا

مدرب الأهلي يعرض خدماته للتجسس على السعودية!

الهريفي لرينارد: بنزيما هو حل السعودية في مونديال 2022