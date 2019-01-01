تحدي جديد للعنابي - كيروش لا يعرف الخسارة أمام قطر

رقم إيجابي لمدرب كولومبيا قبل مواجهة قطر

يواجه منتخب كولومبيا نظيره القطري في الجولة الثانية من دور المجموعات بكوبا أمريكا.

قطر تعادلت في مباراة الجولة الأولى مع باراجواي بهدفين لكل فريق بينما انتصرت كولومبيا على الأرجنتين بثنائية نظيفة.

وسبق ولعب كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، ضد قطر في 7 مواجهات وذلك حينما كان مدربًا لمنتخب إيران.

ولم يتذوق البرتغالي طعم الهزيمة ولا مرة أمام قطر إذ تعادل 3 مرات وانتصر في 4 وسجل فريقه 8 أهداف واستقبل 3 فقط.

وكانت أول مباراة في سبتمبر 2011 في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بالتعادل بهدف لكل منتخب، وفي العام التالي، التقيا المنتخبان مرتين دون خروج منتصر بتعادل بهدفين لمثلهما ثم سلبيًا.

تشكيل المنتخب القطري لمواجهة كولومبيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكوبا أمريكا ⭕️



بالتوفيق للعنابي 🇶🇦 pic.twitter.com/Lq8i3kvYF0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

أما آخر 4 مواجهات - من بينها في بطولة أمم آسيا 2015 - حقق كيروش الفوز 3 مرات بنتيجة 1-0 ومرة واحدة فقط 2-0.

جدير بالذكر أنّ هذه أول مرة رسمية بين كولومبيا وقطر في تاريخ مواجهات البلدين.