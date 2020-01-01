تحدي البطل، أول محطات توتنهام الحقيقية للمنافسة على الدوري الإنجليزي!

هل ينجح توتنهام في تحدي بطل الدوري الإنجليزي ويبدأ انطلاقته نحو المنافسة على لقب تاريخي لو حققه الفريق؟

جرت العادة في البرية أن يكون القائد هو الأكثر قوة، وكلما ظهرت إمكانية لقائد آخر في القطيع يتنافسان بشكل مباشر ويتحديان بعضهما البعض على مركز الألفا أو القائد في صراع مباشر أمام الجميع.

الأمر نفسه نراه يحدث هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بين ليفربول بطل النسخة الماضية وتوتنهام الذي يقدم أفضل المستويات حتى الآن.

توتنهام يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بعد مرور 12 جولة من البطولة وبفارق الأهداف أمام ليفربول الذي يحمل نفس العدد من النقاط.

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الفريقين يمران بنفس الظروف، ويحققان الانتصارات سويًا، ويتعثران سويًا أيضًا وهو الحال الذي أصبحوا عليه في آخر أربع جولات.

ليفربول فقد منافسه المباشر في آخر عامين مانشستر سيتي هذا الموسم، ووجد منافس آخر بنفس الشراسة قائده هو جوزيه مورينيو صاحب الخبرة العريضة في الدوري الإنجليزي.

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طريق توتنهام حتى الآن

حتى وقتنا هذا وبعد مرور 12 جولة من عمر الدوري الإنجليزي نستطيع أن نقول أن الشكل العام لتوتنهام يخيف أي منافس يلعب أمامهم بشكل عام، ويخيف هؤلاء الذين يستهدفون الحصول على لقب البطولة بشكل خاص.

توتنهام فاز على معظم المنافسين الكبار الذين لعب أمامهم وعلى رأسهم مانشستر سيتي وآرسنال، وحتى عندما واجه تشيلسي في ملعبه لم يخسر وتعادل سلبيًا.

لكن كل هؤلاء الكبار لا يمروا بأفضل مواسمهم بعد، وما حققوه من نتائج في الأسابيع الأخيرة خير دليل على ذلك، فمانشستر سيتي داخل دوامة من النتائج السلبية، وآرسنال لا يختلف الأمر لديه كثيرًا.

وفي الدوري الأوروبي يسير الفريق بشكل مذهل وضرب موعدًا في دور الـ 16 أمام وولفسبورج النمساوي وغالبًا ما سيتجاوزهم للدور التالي.

لماذا ليفربول؟

مواجهة ليفربول سيكون لها رونق خاص بالنسبة لتوتنهام، فلو تفوق الفريق الذي يقوده جوزيه مورينيو سيكون قد حقق الفوز على البطل، ولو تعرض للهزيمة فقد هُزم من البطل أيضًا.

الفوز سيفتح الطريق أمام الفريق للانفراد بالقمة، وبالرغم من أن الوقت لا يزال مبكرًا على الحديث عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، إلا أن مثل ذلك الانتصار سيمنح الفريق دافعًا معنويًا مذهلًا.

فإذا حققت الفوز على البطل وتصدرت جدول الدوري ما الذي من الممكن أن ينال منك أو يتسبب في خسارتك للبطولة!

اختبار حقيقي

كما ذكرنا من قبل، ربما يقدم توتنهام مستويات مذهلة هذا الموسم لكن الفريق لم يتعرض بعض لاختبارات حقيقة حتى الآن.

مواجهات الفريق السابقة كلها في الدوري الإنجليزي أو الدوري الأوروبي لم تكن على المستوى المطلوب فيما يتعلق بمستويات الخصوم.

باستثناء مواجهات تشيلسي وآرسنال ومانشستر سيتي الذين لا يمروا بأفضل لحظاتهم في الوقت الحالي لم يواجه توتنهام تحديًا حقيقًا حتى الآن.

لذلك ستكون مواجهة الغد بين الفريقين بمثابة البداية الحقيقة والاختبار الأول للفريق في الموسم الذي إذا ما عبره سينتقل لمرحلة أخرى من المنافسة.