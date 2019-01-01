تحديد موعد وملعب ديربي "الرجاء × الوداد" في المغرب

المباراة المرتقبة في الدوري المغربي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مباريات الأسبوع الـ25 لنهاية الأسبوع القادم، بسبب انشغال الأندية المغربية بالبطولات الأفريقية.

وستُلعب المباراة الأهم في الجولة، والتي تجمع الرجاء مع الوداد في ديربي الدار البيضاء الرهيب، يوم الأحد 21 فبراير القادم الساعة الرابعة بتوقيت المغرب.

وتقرر أيضًا أن تُقام المباراة على ملعب مراكش الذي احتضن مباراة الذهاب المنتهية لصالح الوداد بهدف دون رد.

وأوضح موقع البطولة المغربي أن المباراة على الأرجح ستُنطلق بطاقم تحكيم أجنبي وهو المتبع من الاتحاد المغربي في عدد من مباريات الموسم الجاري.

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وسيلعب الوداد أمام حوريا كوناكري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 13 إبريل القادم، ويكفيه الفوز بأي نتيجة للتأهل للدور القادم بعدما كان قد تعادل مع منافسه سلبيًا في كينيا.

ويتصدر الوداد جدول ترتيب البطولة المغربية برصيد 52 نقطة من 23 مباراة، يليه الرجاء بنقاطه الـ37 من 21 مباراة.