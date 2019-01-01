تحديد موعد مباريات الإياب من كأس إيطاليا

يوفنتوس حامل اللقب ودع مبكراً

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكدّ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مواعيد مباراتي الإياب من نصف نهائي كأس إيطاليا لموسم 2018-19.

وسيستضيف ميلان على أرضية سان سيرو، لاتسيو، بعدما انتهى لقاء الإياب بالتعادل السلبي على الأوليمبكو.

فيما سيحل فيورنتينا ضيفاً على أتلانتا في بيرجامو، بعد نهاية لقاء الذهاب بنتيجة 3-3 في أرتميو فرانكي.

وسيلتقي ميلان مع لاتسيو في الرابع والعشرين من أبريل، وفي اليوم التالي تقام مباراة أتلانتا وفيورنتينا.

وستقام المباريات بتوقيت مكة المكرمة في العاشرة إلا الربع.

Scopri il programma delle gare di ritorno delle Semifinali di #CoppaItalia qui 👉 https://t.co/Sf36LaSJDs — Lega (@SerieA) March 26, 2019

كما تم تأكيد موعد المباراة النهائية، في الأوليمبيكو بالخامس عشر من مايو المقبل بالعاصمة روما.

عقاب خاص لتحدي "التسعين ثانية" الخاسر، وما المهم في الذي حصل والذي سيحصل؟ 🤡



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وكان أتلانتا قد أقصى يوفنتوس حامل اللقب، في المواسم الأربعة الأخيرة، ليفتح الباب أمام بطل جديد.

ويعد يوفنتوس الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 13 مقابل 9 ألقاب لروما.

ويمتلك لاتسيو وفيورنتينا 6 ألقاب من كأس إيطاليا مقابل 5 لميلان، ولقب وحيد لأتلانتا.