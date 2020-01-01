تحديد موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام المؤجلة بعد جدال طويل

العطلة الشتوية ستنقطع مبكرًا..

قرر الاتحاد الإنجليزي إقامة مباراة مانشستر سيتي أمام وست هام مساء الأربعاء 19 فبراير بعد الكثير من اللغط حول الأمر مؤخرًا.

وكانت المباراة قد تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية يوم الأحد الماضي، ليقترح الاتحاد حينها إقامتها في وقت لاحق من العطلة الشتوية الحالية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي رفض العودة مبكرًا من عطلته، في الوقت الذي اتخذ فيه النادي اللندني نفس القرار في تمرد كان واضحًا على قرار الاتحاد الإنجليزي.

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واستُحدِث للمرة الأولى في تاريخ البريميرليج عطلة لمدة أسبوعين في منتصف شهر فبراير، وجميع الأندية تعمد لإراحة لاعبيها في هذه الفترة مما كان سببًا في رفض اللعب من قبل وست هام والسيتي.

لكن الاتحاد الإنجليزي بدوره صمم على قراره خصوصًا في ظل ازدحام جدول كتيبة بيب جوارديولا لمشاركته على 5 بطولات في آن واحد في هذه الفترة.

بالنهاية، خضعت إدارتا السيتي ووست هام إلى إرادة الاتحاد الإنجليزي ووافقا على إقامة المباراة يوم 19 فبراير بدلًا من تأجيلها إلى الأشهر المقبلة كما كانا يريدان.

يذكر أن السيتي يحتل وصافة ترتيب البريميرليج برصيد 51 نقطة، بينما يُعاني وست هام من شبح المنافسة على الهبوط بوجوده في المرتبة الثامنة عشر برصيد 24 نقطة.