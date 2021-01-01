تحديد موعد عودة راموس لقيادة ريال مدريد

تعرف على موعد عودة النجم الإسباني سيرخيو راموس لفريقه ريال مدريد بعد فترة طويلة من الإصابة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن موعد عودة النجم سيرخيو راموس قائد ريال مدريد للمشاركة مع ناديه من جديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن اللاعب سيكون متاحًا للتواجد مع النادي الملكي في لقاء إلتشي بالدوري الإسباني.

تلك المواجهة ستقام بتاريخ الـ 13 من شهر مارس، وربما لن يكون راموس قادرًا على خوضها بشكل أساسي من بدايتها.

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لكن في الوقت نفسه سيكون راموس متاحًا بشكل كامل في مواجهة عودة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بعد ذلك اللقاء بثلاثة أيام.

وكان راموس قد خضع لعملية بسيطة في الركبة في السادس من فبراير الجاري، وأوضح النادي في بيان رسمي أن غيابه سيكون لفترة بين الستة والثمانية أسابيع.

وقرر اللاعب الخضوع للعملية بعد أن وجد أنها لا مفر منها، وسرع من ذلك الأمر ليلحق بديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد في السابع من مارس المقبل.

جدير بالذكر أن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتقارير صحفية عديدة أكدت أن هذه هي الأشهر الأخيرة له مع الفريق.